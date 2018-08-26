Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора ДжонаМаккейна

Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.

Джон Маккейн умер накануне. Ему был 81 год. Похороны пройдут в городе Аннаполис, в Мэриленде.

Джон Маккейн не давал Вашингтону и миру забыть о погибших в защиту демократии в России и о судьбах российской оппозиции. В частности, Маккейн напоминал, как Борис Немцов рисковал жизнью ради свободы России: «Борис одним из первых стал предупреждать о приближении диктатуры Путина. Хотя многие из его круга либералов этого не видели. Он говорил правду о терроре правления Путина, о процветающей коррупции, незаконном вторжении на Украину. И за это преступление – за то, что он говорил правду о путинской России Борис Немцов был убит в тени Кремля в 2015 году. Он пал жертвой в борьбе за права людей, которых учили ненавидеть его, но которые однажды будут скорбеть по нему». Маккейн говорил также о журналисте Владимире Кара-Мурзе-младшем, друге Бориса Немцова, который был отравлен на территории России