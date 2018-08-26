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22:04, 26 августа 2018

Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора ДжонаМаккейна

Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.

Джон Маккейн умер накануне. Ему был 81 год. Похороны пройдут в городе Аннаполис, в Мэриленде.

Джон Маккейн не давал Вашингтону и миру забыть о погибших в защиту демократии в России и о судьбах российской оппозиции. В частности, Маккейн напоминал, как Борис Немцов рисковал жизнью ради свободы России: «Борис одним из первых стал предупреждать о приближении диктатуры Путина. Хотя многие из его круга либералов этого не видели. Он говорил правду о терроре правления Путина, о процветающей коррупции, незаконном вторжении на Украину. И за это преступление – за то, что он говорил правду о путинской России Борис Немцов был убит в тени Кремля в 2015 году. Он пал жертвой в борьбе за права людей, которых учили ненавидеть его, но которые однажды будут скорбеть по нему». Маккейн говорил также о  журналисте Владимире Кара-Мурзе-младшем, друге Бориса Немцова, который был отравлен на территории России

Комментарии

22

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fresh_breeze 26 августа 2018 | 22:11

"и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. "
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Намёк на загробную жизнь? Видеть-то ему в той ситуации КАК???

novyrusich 26 августа 2018 | 22:42

fresh_breeze: Намек на то что дурак.
Даже не намек, а ты просто в этом признался.
Маккейн при жизни таким образом выразил свое отношение к Трампу.
Не понять этого мог только дурак.

zurich_106 26 августа 2018 | 22:11

R.I.P.

olegleon 26 августа 2018 | 22:13

а родственников тех детей и женщин, которых убил Маккейн, пригласили?
как упорно Эхо обходит это "героическое прошлое" убийцы

ura_123 26 августа 2018 | 22:26

olegleon: Це хлопчик,кого именно убил Маккейн-фамилии в студию!
Кстати,как думаешь,Путин на похороны кабзона опоздает или нет?

velbkeirf1 26 августа 2018 | 22:31

ura_123: вы мухи це це думаете только дупой -это от классика

ura_123 26 августа 2018 | 22:38

velbkeirf1: Яндекс-переводчик твой перл не осилил)))

velbkeirf1 26 августа 2018 | 22:42

velbkeirf1: в отличии от говорящего в коме Маккейна

novyrusich 26 августа 2018 | 22:44

velbkeirf1: Ага, являясь дерьмоголовым ты точно знаешь, что думают мухи.
Они ведь на дерьмо слетаются.

novyrusich 26 августа 2018 | 22:49

olegleon: Только дерьмоголовфые идиоты до сих повторяют дерьмовую совковую пропаганду.
США не бомбили женщин и детей, а только военные и промышленные объекты.
Это ты с Афганом спутал, где совки разносили в пыль кишлаки.
3 миллиона афганцев убить непросто было.
А Маккейн воевал, честно и смело выполнял свой долг.

(комментарий скрыт)

estamp 26 августа 2018 | 23:27

novyrusich: США не бомбили женщин и детей, ..
---
Да-да, любома либеральному известно, то ж они сами себя бомбили.

novyrusich 26 августа 2018 | 23:19

olegleon:
Второй, Володя, тот всё время удивлялся:

- Товарищ капитан, неужели нас собираются за этих пятерых судить?

Я говорю:

- Ребята, вы же не в бою людей убили, вы же их грабили.

Солдаты грабят афганца
Солдаты в открытую грабят афганца
А они меня не понимают, за что их собираются наказать. И рассказывают такую историю:

«Во время рейда в Герате в базарный день на центральном рынке началась какая-то стрельба. По нам стреляли или нет, мы не поняли. Командир командует:

- Осколочным заряжай, огонь!

И мы по толпе из пушки осколочным снарядом дали. Сколько там народа полегло, даже не знаем. И слова никто не сказал. А вы тут нас всего за пять человек!»

У них это в голове не укладывалось, им казалось, что судить их не за что.
==
Переводчик лейтенант Сергей Белогуров
(провинция Кунар, 1986-88гг.)
Допрос
...– В прошлом году на Алихейле тоже один пуштун попался, – рассказывал высокий лейтенант, быстро шагая по тропинке, – ничего по дари не понимал. ... А потом надоело с ним возиться. Подполковник его на обратном пути из вертолета выкинул...

За полгода службы в Афганистане мне уже приходилось бывать на подобных мероприятиях, поэтому рассказ переводчика из разведотдела не удивил.

... в допросах обычно участвовал какой–нибудь прапорщик с пудовыми кулачищами, – он–то и выполнял всю черновую работу. Одних пленных подвешивали в резиновой петле к стволу танковой пушки, чтобы человек мог только–только касаться земли пальцами ног. К другим цепляли провода полевого телефона и крутили ручку, вырабатывая ток.

это советские солдаты дружок.
Считалось нормальным.
В американской армии не менее десяточки бы схлопотали.

sagen 26 августа 2018 | 22:15

А что общего у бывшего солдата и бывшего торговца?

velbkeirf1 26 августа 2018 | 22:26

То то Обама по привычке будет хохотать на похоронах страшилы с ампутированными мозгами сохранившего при этом способность разговаривать и составлять политические завещания

nanarovsky 26 августа 2018 | 22:27

Чай не свадьба. Подох собака. Дальше черви тока. У Трампа жизнь продолжается.

zurich_106 26 августа 2018 | 22:32

nanarovsky: ага Трамп новые санкции готовит

eniro 26 августа 2018 | 22:45

nanarovsky: Все там будем. У чувака на похоронах были командующие(весь комитет начальников штабов). А на австрийской свадьбе плясал "свадебный полковник". Не, ну ясное дело-"...мы с женихом не чужие люди". А кроме того- "Песни, музыка, конферанс. Казачий хор. Скидки. Звонить в Кремль. Спросить Володю."

ed81 26 августа 2018 | 22:31

Великого мужества гражданин Америки , есть такое изречение : Герои не умирают - это о нем...

begly_ 26 августа 2018 | 22:35

Одной церемонией Трампу меньше. Не думаю, что ему так хотелось еще и там присутствовать.

parasuk_ 26 августа 2018 | 22:39

Сейчас маккейна черти уже в одном котле с воблоглазой мразью немцовым жарят

xeny64 26 августа 2018 | 22:53

там не совсем публичное заявление . Это его предсмертное желание , которому он не изменил . Видимо в основном из-за Хельсинской встречи. Маккейн очень обостренно относился к Путину и считал эту всречу недопустимой.

estamp 26 августа 2018 | 23:19

не хочет видеть на своих похоронах
---
Сильно!

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