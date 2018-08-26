Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в нескольких городах России

Против пенсионной реформы вышли, в частности, в Ханты-Мансийске, Саратове и Комсомольске-на Амуре. На акции, организованной КПРФ в подмосковной Шатуре, участники заявили, что грядущие изменения в пенсионной системе поставят многих людей на грань выживания.

Напомним, правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, и до 63 лет для женщин.