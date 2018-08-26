Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в нескольких городах России
Против пенсионной реформы вышли, в частности, в Ханты-Мансийске, Саратове и Комсомольске-на Амуре. На акции, организованной КПРФ в подмосковной Шатуре, участники заявили, что грядущие изменения в пенсионной системе поставят многих людей на грань выживания.
Напомним, правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, и до 63 лет для женщин.
Комментарии5
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olegleon 26 августа 2018 | 22:11
что то Эхо забыло словосочетание "многотысячные митинги" и "десятки тысяч человек". с чего бы это?
xrmosom 26 августа 2018 | 22:35
olegleon: Вам кокс подвезли что ли?Я то думал что только Росгвардии выделяют,оказывается и тролям крохи с барского стола падают.Не столь важно сколько людей вышло,важно что просыпаться стали.
nasar2 26 августа 2018 | 22:57
Кокс теперь будет в дефиците!xrmosom:
polsan 26 августа 2018 | 22:53
olegleon: а что Вы спать не идёте ))
xrmosom 26 августа 2018 | 22:54
polsan: танчики мать их