Рассмотрение дела политика Алексея Навального состоится завтра предположительно в Тверском районном суде
Об этом «Эху Москвы» сказал юрист ФБК Александр Помазуев. Помазуев добавил, что поскольку защите не дают ознакомиться с материалами дела, точной информации о месте и времени проведения заседания нет.
Алексей Навальный написал сегодня из камеры ОВД, что в понедельник его будут судить за участие в митинге, который прошел еще зимой. По словам сотрудников полиции, все эти полгода Навального разыскивали по этому делу, но никак не могли найти. Политик считает, что задержание и отложенное на много месяцев рассмотрение дела, по которому ему грозит административный арест на 30 суток, продиктованы желанием властей изолировать его на время акции против пенсионной реформы, которую сторонники Навального хотят провести 9 сентября.
Комментарии11
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olegleon 26 августа 2018 | 22:08
" По словам сотрудников полиции, все эти полгода Навального разыскивали по этому делу, но никак не могли найти."
Петросян нервно курит в сторонке от таких конкурентов ))))
danko1 26 августа 2018 | 22:10
Даже не стесняются уже полицаи сами себя такими заявлениями позорить, когда у дома постоянно дежурят, да и адрес офиса им хорошо известен.
Но видно очень власть митинга боится, что так сама себя позорит.
dhtlbyf 26 августа 2018 | 22:17
Вот еще новый один анекдот:-Дмитрий Медведев получил спортивную травму
stanislav1975 26 августа 2018 | 22:39
Единороссы обменяли Медведева на 2 тонны кокса. Он сейчас на Гуантанама рассказывает про виолончели и пр. Инфа 100%.
xrmosom 26 августа 2018 | 22:39
Работают менты ,как почта России.
parasuk_ 26 августа 2018 | 22:44
Видимо навальный деньги, которые ему тупые хомяки на выборы собирали, в европке тратил. Вот и не могли найти зеленорожего жулика
stanislav1975 26 августа 2018 | 22:53
parasuk_: Ну и дурак же ты..
specsalos 26 августа 2018 | 22:48
Путинцы ссыкуны!
y20160414 26 августа 2018 | 22:55
«в Тверском районном суде»
Возле старого цирка. Символично.
agamasat 26 августа 2018 | 23:06
"И вот теперь в чем странность Алексей Анатольевич? А первая странность в том, что подавая заявку на Пушкинской в количестве 30 000 человек, он не мог не знать, что ему в этом откажут, т.к. Пушкинская площадь вмещает до 10 тыс. человек. И значит он сознательно хотел этого отказа.
Вторая странность в том, что можно допустить, что Навальный хреновый юрист и не знает законов, но я совершенно не возможно допустить, что те десятки юристов что его обслуживают (и в том числе в Избиркоме) не знают, что любые протестные акции в Единый день голосования незаконны по определению и что они его об этом не предупредили. И это тоже однозначно доказывает, что Навальный намеренно добивается перехода заявленной акции из разряда разрешенных в разряд незаконных!
И наконец третья странность - эта та информационная истерия, что сейчас развернулась вокруг Навального, когда его имя с периодичностью в 5 минут не звучит разве что только из унитаза. И где апофеозом всего разумеется, являются его очередное незаконное задержание и плюс завтрашний или послезавтрашний отказ мэрии в проведении акции ровно по тем двум железным основаниям о которых было сказано выше.
Но только теперь вопрос в студию: "А зачем всё это Навальному? Почему такое архиважное дело как поддержание социального протеста против грабительской пенсионной реформы нужно было обязательно переводить в разряд незаконных акций? Когда Навальный спокойненько отсидится на сутках в приемнике за интернетом, а наэликтризованные провокационной истерией тины пойдут играть в гаврошей? И после чего кого-то из них выгонят из института (причем заметьте на абсолютно законных основаниях), кого-то отметелят дубинкой, кому-то дадут не хилый штраф, ну а кто-то вообще получит реальный срок. И где всем им "добрый судья" на посошок прочитает мораль: "А вам Навальный предложит головой об стену биться, вы будете? А вы в курсе, что незнание законов, не освобождает от ответственности"!
forward 26 августа 2018 | 23:27
Надо посадить к выборам, а за что - ещё не придумали.