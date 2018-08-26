Стрельба произошла в развлекательном комплексе в штате Флорида

Стрельба произошла в воскресенье в развлекательном комплексе в американском городе Джексонвилл (штат Флорида). Об этом местная полиция сообщила в «Твиттере». По предварительным данным, не менее 4 человек погибли, 11 ранены.

«Массовая стрельба в комплексе «Джексонвилл Лендинг». Избегайте этой местности», — говорится в сообщении.