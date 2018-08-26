Стрельба произошла в развлекательном комплексе в штате Флорида
«Массовая стрельба в комплексе «Джексонвилл Лендинг». Избегайте этой местности», — говорится в сообщении.
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«Массовая стрельба в комплексе «Джексонвилл Лендинг». Избегайте этой местности», — говорится в сообщении.
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Комментарии7
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bereshliberalivjamu 26 августа 2018 | 21:47
Стабильность.
neon001 26 августа 2018 | 21:50
bereshliberalivjamu: не.. в сша очаг гниения запада. стабильность в северной корее.
haldey 26 августа 2018 | 21:53
bereshliberalivjamu: Да не то слово. Красота, стреляй кого хочешь, когда хочешь и где хочешь, СВОБОДА! Не хочешь не стреляй, тебя застрелят, где захотят, как захотят, когда захотят)))
Вот Путин довел Америку своими хакерскими атаками, Маккейна убил, ну и под шумок еще всякой твари по паре)))
11 ранены, это штатам намек, не увлекайтесь все валить на глобальную элиту, что то рядом со штатами часто число 11 крутится)))
minerr 26 августа 2018 | 21:57
bereshliberalivjamu: А что ещё делать в развлекательном центре как не развлекаться. И каждый делает это по своему.
olegleon 26 августа 2018 | 21:53
"Избегайте этой местности"
какой? США???
sasass 26 августа 2018 | 21:53
Смертельные развлекательные заведения и в России навалом- ЗИМНЯЯ ВИШНЯ одна из них...
agamasat 26 августа 2018 | 21:54
большевичкам все-таки удалось в свое время заразить мир красной заразой. Сегодня их посев дает неожиданные всходы.(