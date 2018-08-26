Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который держит голодовку в СИЗО, был госпитализирован сегодня днем
Сейчас он находится в 67-й больнице, его состояние тяжелое, — рассказала «Эху Москвы» жена Удальцова Анастасия.
По словам супруги, Удальцов не намерен прекращать голодовку.
Напомним, 14 августа оппозиционер был арестован на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в связи с акцией перед митингом 28 июля на проспекте Сахарова. Удальцов с решением суда не согласен.
Комментарии14
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patrikk_1 26 августа 2018 | 21:17
По словам супруги, Удальцов не намерен прекращать голодовку. Напомним, 14 августа оппозиционер был арестован на 30 суток...
Без воды и еды человек живет чуть более недели. Серёга Тютюкин - дешёвый аферист.
begly_ 26 августа 2018 | 21:25
patrikk_1:
Может он наркоман?, в больнице ему не только грелку с физраствором зальют в вену, но и морфинчику туда же качнут.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 21:30
Удальцов поддержал воровскую власть в агрессии против Украины, аннексию и оккупацию Крыма встретил с ликованием, бомбёжкам городов и весей Сирии тоже рукоплескал..Может ли быть на стороне такой власти реальный коммунист, борец за справедливость , коим себя представляет Удальцов? Конечно, нет.
begly_ 26 августа 2018 | 21:45
opiatnovyi63:
Павленского тоже народ за борца с рэжимом принимал., и где этот сумасшедший сегодня?, в тюрме. Хотя мог бы и в дурдоме жить.
grazschdanin 26 августа 2018 | 21:17
Какие разные результаты голодовки и Тютюкина и Сенцова? Где нас дурят?
agamasat 26 августа 2018 | 21:19
при всей его комичности, вызванной несуразностью левацкого мировоззрения, Удальцов вызывает уважение, как человека. Надо прекращать голодовку. Власти насрать...
minerr 26 августа 2018 | 21:55
agamasat: Да походу всем насрать, ни один госдеповец с еэсовцем за него ни единого слова не обмолвили.
gogen 26 августа 2018 | 21:22
Нк не хочет чел и не ест.
begly_ 26 августа 2018 | 21:23
Что за мода в России пошла ни жрать ни пить?, кто стилист?
bonhoeffer 26 августа 2018 | 21:24
Это Ильичу надо было голодать, глядишь не лежал бы сейчас в мавзолее.
estamp 26 августа 2018 | 21:32
Блин, пообшался бя с Сенцовям. Тот знает как ПРАВИЛЬНО голодать.
sasass 26 августа 2018 | 21:34
В тюрьме надо было голодать ,а не в "курорте" тридцати суточном...
xrmosom 26 августа 2018 | 21:54
Уважение Удальцову,мужик.
abuvgrobu 26 августа 2018 | 21:56
С самого утра переливают из пустого в порожнее: Пиарящиеся двое бездельников - Тютюкин и его жена "Удальцов держит.."; пустопорожний, но очень хитрожопый аферист Навальный что-то там бесконечно "пишет из СИЗО.."; "издох злобный старикашка Маккейн"; министерство обороны кудахтает по поводу химатак..; нескончаемо горит и горит пять метров крыши дома в Королёве.. Скучно, малоинтересно, не информативно.. Говно, короче, одно