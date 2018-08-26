Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который держит голодовку в СИЗО, был госпитализирован сегодня днем

Сейчас он находится в 67-й больнице, его состояние тяжелое, — рассказала «Эху Москвы» жена Удальцова Анастасия.

По словам супруги, Удальцов не намерен прекращать голодовку.

Напомним, 14 августа оппозиционер был арестован на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в связи с акцией перед митингом 28 июля на проспекте Сахарова. Удальцов с решением суда не согласен.