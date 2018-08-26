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Эксклюзив Эха 21:02, 26 августа 2018

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который держит голодовку в СИЗО, был госпитализирован сегодня днем

Сейчас он находится в 67-й больнице, его состояние тяжелое, — рассказала «Эху Москвы» жена Удальцова Анастасия.
По словам супруги, Удальцов не намерен прекращать голодовку.

Напомним, 14 августа оппозиционер был арестован на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в связи с акцией перед митингом 28 июля на проспекте Сахарова. Удальцов с решением суда не согласен.

Комментарии

14

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patrikk_1 26 августа 2018 | 21:17

По словам супруги, Удальцов не намерен прекращать голодовку. Напомним, 14 августа оппозиционер был арестован на 30 суток...

Без воды и еды человек живет чуть более недели. Серёга Тютюкин - дешёвый аферист.

begly_ 26 августа 2018 | 21:25

patrikk_1:

Может он наркоман?, в больнице ему не только грелку с физраствором зальют в вену, но и морфинчику туда же качнут.

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 21:30

Удальцов поддержал воровскую власть в агрессии против Украины, аннексию и оккупацию Крыма встретил с ликованием, бомбёжкам городов и весей Сирии тоже рукоплескал..Может ли быть на стороне такой власти реальный коммунист, борец за справедливость , коим себя представляет Удальцов? Конечно, нет.

begly_ 26 августа 2018 | 21:45

opiatnovyi63:

Павленского тоже народ за борца с рэжимом принимал., и где этот сумасшедший сегодня?, в тюрме. Хотя мог бы и в дурдоме жить.

grazschdanin 26 августа 2018 | 21:17

Какие разные результаты голодовки и Тютюкина и Сенцова? Где нас дурят?

agamasat 26 августа 2018 | 21:19

при всей его комичности, вызванной несуразностью левацкого мировоззрения, Удальцов вызывает уважение, как человека. Надо прекращать голодовку. Власти насрать...

minerr 26 августа 2018 | 21:55

agamasat: Да походу всем насрать, ни один госдеповец с еэсовцем за него ни единого слова не обмолвили.

gogen 26 августа 2018 | 21:22

Нк не хочет чел и не ест.

begly_ 26 августа 2018 | 21:23

Что за мода в России пошла ни жрать ни пить?, кто стилист?

bonhoeffer 26 августа 2018 | 21:24

Это Ильичу надо было голодать, глядишь не лежал бы сейчас в мавзолее.

estamp 26 августа 2018 | 21:32

Блин, пообшался бя с Сенцовям. Тот знает как ПРАВИЛЬНО голодать.

sasass 26 августа 2018 | 21:34

В тюрьме надо было голодать ,а не в "курорте" тридцати суточном...

xrmosom 26 августа 2018 | 21:54

Уважение Удальцову,мужик.

abuvgrobu 26 августа 2018 | 21:56

С самого утра переливают из пустого в порожнее: Пиарящиеся двое бездельников - Тютюкин и его жена "Удальцов держит.."; пустопорожний, но очень хитрожопый аферист Навальный что-то там бесконечно "пишет из СИЗО.."; "издох злобный старикашка Маккейн"; министерство обороны кудахтает по поводу химатак..; нескончаемо горит и горит пять метров крыши дома в Королёве.. Скучно, малоинтересно, не информативно.. Говно, короче, одно

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