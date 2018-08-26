Навальный написал из камеры ОВД, что в понедельник его будут судить за участие в митинге, который прошел еще зимой

Задержанный накануне возле своего дома в Москве политик Алексей Навальный написал сегодня из камеры ОВД, что в понедельник его будут судить за участие в митинге, который прошел еще зимой. По словам сотрудников полиции, все эти полгода Навального разыскивали по этому делу, но никак не могли найти. Политик считает, что задержание и отложенное на много месяцев рассмотрение дела, по которому ему грозит административный арест на 30 суток, продиктованы желанием властей изолировать его на время акции против пенсионной реформы, которую сторонники Навального хотят провести 9 сентября.

«Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная», — написал Навальный на своем сайте.

Рассмотрение дела политика Алексея Навального состоится завтра предположительно в Тверском районном суде. Об этом «Эху Москвы» сказал юрист ФБК Александр Помазуев.Помазуев добавил, что поскольку защите не дают ознакомиться с материалами дела, точной информации о месте и времени проведения заседания нет.

Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.

Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.

Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.