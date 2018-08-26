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21:00, 26 августа 2018

Навальный написал из камеры ОВД, что в понедельник его будут судить за участие в митинге, который прошел еще зимой

Задержанный накануне возле своего дома в Москве политик Алексей Навальный написал сегодня из камеры ОВД, что в понедельник его будут судить за участие в митинге, который прошел еще зимой. По словам сотрудников полиции, все эти полгода Навального разыскивали по этому делу, но никак не могли найти. Политик считает, что задержание и отложенное на много месяцев рассмотрение дела, по которому ему грозит административный арест на 30 суток, продиктованы желанием властей изолировать его на время акции против пенсионной реформы, которую сторонники Навального хотят провести 9 сентября.

«Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная», — написал Навальный на своем сайте.

Рассмотрение дела политика Алексея Навального состоится завтра предположительно в Тверском районном суде. Об этом «Эху Москвы» сказал юрист ФБК Александр Помазуев.Помазуев добавил, что поскольку защите не дают ознакомиться с материалами дела, точной информации о месте и времени проведения заседания нет.

Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он  пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.

Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.
Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.

Комментарии

21

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jjuddgge_ddrredd 26 августа 2018 | 21:06

Вывешу свои старые комменты, ибо они НИКОГДА НЕ УСТАРЕВАЮТ и ВСЕГДА актуальны. Вызывают небольшой шторм на "Эхо", а местная ботва сходит с ума. Это сарказм. Какой ум у ботвы?)))

Надесь, Удальцов не травмирует своё здоровье, и врачи ему помогут. Удальцов - неплохой парень.
Но. При всём уважении к Удальцову и его жене, Левому Фронту, они - тунеядцы. Подкармливаемые ФСБ. Их деятельность - больше пиар, чем реальная борьба. И все счастливы, Удальцов и жена (возможность быть на плаву), и ФСБ (контроль пустоголовых леваков). А кто по вашему спонсирует этих лузеров -Левый фронт? Ушки ФСБ торчат же явственно...

Вот с Навальным - всё по-другому. Навальный - единственный опп, который создал СЕТЕВОЕ сопротивление режиму в стране.
Образован. Честен. Боец. Единственный человек в стране, которого так страстно боится и ненавидит Путя. Остальных оппов Путя - ПРЕ-ЗИ-РА-ЕТ.
Реальные расследования ФБК по русским коррупционерам, без всякой напыщенности, только отвратительные факты, вроде дома для любимой уточки у недотёпы Медведа или спортплощадка в квартире у мамани Володина. Митинги под эгидой Навального - всё понятно, лозунги понятные, не надуманные. Всегда стараюсь принимать участие в его митингах, хочется поддержать парня.
Он - единственный РЕАЛЬНЫЙ ОПП. политик в России.

Митрохин и Явлинский и их гнилое Яблоко - лицемеры, трусы и просто проходимцы. Собчак умнее их, но она в политике ради денежного Гешефта и является Кремлёвской Лошадкой в Цирке Русской "Политики". По ночам Умная Лошадь пересчитывает навар от участия в выборах Президента и радостно ржёт над болотными хомячками, которые уже скоро как 20 лет каждый день свергают Путю...
Кто ещё? Полковник КГБ и его сынуля Гудковы? Гэбнявые подстилки...
Вот такие нынче времена....хе-хе. ..

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 21:20

jjuddgge_ddrredd: Если уж Навального не могли найти в течение полугода, то что говорить о реальных преступниках, которые реально скрываются! Не полиция, а посмешище!

(комментарий скрыт)

drgonish 26 августа 2018 | 21:37

jjuddgge_ddrredd:
[Единственный человек в стране, которого так страстно боится и ненавидит Путя. ]

Путя, который живет исключительно у тебя в котелке.

fig_vvam 26 августа 2018 | 21:58

drgonish: А чо там у хохлов- как говорят портянки.

С 26 по 28 августа в Украине проходит XIII совет руководителей дипломатических представительств иностранных государств. В рамках мероприятия 80 иностранных дипломатов вылетели сегодня, 26 августа, на Донбасс.

Дипломаты отправились на линию фронта вместе с украинскими военными.

На совещании зарубежные послы обсудят вопросы и задачи, стоящие перед охваченными военным конфликтом регионами Украины.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала, что иностранные дипломаты едут на Донбасс чтобы воочию увидеть последствия «русского мира», пообщаются с украинскими военными и жителями оккупированных территорий.

agamasat 26 августа 2018 | 21:39

jjuddgge_ddrredd: о, какая знатная тролляка вылезла! Всех обосрала, кроме того, кого надо - самого мистера-твистера, новоявленного вождя оппозиции Наливайного! Скоро вся его секта поймет, кто он такой, если еще не ясно.

mnk42 26 августа 2018 | 21:53

agamasat: Может скоро и поймёт его секта. Значит тысячи ребят и девчёнок - это секта? Ну ты и дурак. Полный! Народ- не секта, идиот!

romashka__ 26 августа 2018 | 21:07

//Судить меня будут в понедельник за участие в митинге 28 января.//
===========================================================
Интересно: а как же статья 4.4 КоАП РФ?
Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации об... ... ...
... ... ...
...о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях


Нужны адвокаты, как Генри Резник.
Не исключаю провокацию.

patrikk_1 26 августа 2018 | 21:31

romashka__:

Наталья, какой-то бомж Алелесандр насилует сейчас Алексея Навального, а ты сидишь дома и ничего не делаешь? Выйди на улицу облей себя бензином и подожги в знак протеста.

begly_ 26 августа 2018 | 21:37

patrikk_1:

Как знать, может там все по согласию. Кстати, вакансия плотников-мошоночников в России сейчас свободная.

mnk42 26 августа 2018 | 21:55

patrikk_1: А-а, вот и сучёнок вылез! А то заждался было.

mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 21:08


Задержание Навального накануне годовщины его свадьбы и размещение в одной камере с вонючим бомжем - месть одного очень обидчивого и злопамятного человечка.

antiboh 26 августа 2018 | 21:08

но никак не могли найти.//
Они даже у себя не могут найти..(Навальный сидел с мая по июнь)
Ума не хватает даже причину сочинить. Надо чтоб эти кривоохранители,всей вертикалью ,предстали перед судом ..Статей много можно набрать.

eduard53 26 августа 2018 | 21:11

Хочется надеяться, что среди нас уже растёт-зреет будущий писатель-сатирик,
сродни В.Войновичу, к-ый запечатлит-отобразит нынешний кремлядский маразм ...

ed10075 26 августа 2018 | 21:15

Очередное позорище устраивают т.н.правоохранители. Очередно ноу-хау имени Навального, - отложенное наказание показывает, что власть боится Алексея.

begly_ 26 августа 2018 | 21:16

Навальный пол года в посудомойке KFC что ли прятался?, остатки кур в тесте от посетителей наёдывал?

tenisfun 26 августа 2018 | 21:21

begly_: Какой ты остроумный, бл... Думаешь тебя эта участь избежит? Когда тебе будут засовывать бутылку в ж.. без вазелина, тогда и блеснёшь своим тупым юмором.

begly_ 26 августа 2018 | 21:34

tenisfun:

А с чего вы взяли что мне смешно? Тупого юмора не бывает, бывают тупые слушатели анекдотов.

agamasat 26 августа 2018 | 21:46

tenisfun: на последователей Навального посмотришь и думаешь, что если они придут на смену путенской банде, ничего не изменится - те же самые бутылки будете засовывать в задницы своим оппонентам вы сами. И вы уже готовы это делать - посмотрите на себя.

zemljanka 26 августа 2018 | 21:22

Тупые...

tks 26 августа 2018 | 21:24

Это формальный повод. На самом деле, истинная причина - "гвардейская картошечка Золотова"!

byaka50 26 августа 2018 | 21:36

Эту дешевую лож понесут в суд? И суд примет? Примет!

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