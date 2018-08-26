«Национальная медиа группа» приобрела у Романа Абрамовича 4% акций «Первого канала»
Об этом «Интерфаксу» сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина. Сумма сделки не уточняется.
Таким образом, у НМГ стало 29% акций, а у Романа Абрамовича — 20%. Еще 51% «Первого канала» принадлежит государству.
Абрамовичу пришлось снизить свою долю акций «Первого канала» из-за того, что он получил гражданство Израиля.
Поправки, внесенные в закон о СМИ, запрещают иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20% компании-учредителя российского СМИ.
Комментарии5
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ss2020 26 августа 2018 | 20:38
всё моют и моют... а всё какая-то грязь!)))
sasass 26 августа 2018 | 20:40
Абрамовича постепенно раздевают не только в США , Британии , но в России..
sagen 26 августа 2018 | 21:48
sasass: Наоборот, ему компенсируют потери. Ну кому интересны 4% акций Первого канала? Это ничего, пустое место. Ни прибыли, ни возможности влиять на политику канала. А в свете предстоящих санкций цена их упадет. Так что Роме просто вернули часть денег, потому что он понес ощутимые потери за поддержку штанов у Путина. Те падают, никакой ремень не удерживает столько денег в карманах.
pmasel 26 августа 2018 | 21:54
sagen: Это как посмотреть. Рома упрется, скажет, не буду свои акции продавать. И что? Первый канал придется закрыть по закону. )))
liquidsky__ 26 августа 2018 | 21:57
pmasel: Рома не упрется, он бизнесмен.