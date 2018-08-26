«Национальная медиа группа» приобрела у Романа Абрамовича 4% акций «Первого канала»

Об этом «Интерфаксу» сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина. Сумма сделки не уточняется.

Таким образом, у НМГ стало 29% акций, а у Романа Абрамовича — 20%. Еще 51% «Первого канала» принадлежит государству.

Абрамовичу пришлось снизить свою долю акций «Первого канала» из-за того, что он получил гражданство Израиля.

Поправки, внесенные в закон о СМИ, запрещают иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20% компании-учредителя российского СМИ.