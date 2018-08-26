Отставки правительства Молдавии потребовали участники акции протеста, которая проходит в центре Кишинева

Также в резолюции митинга содержится требование отмены закона о налоговой амнистии и прекращение политического преследования оппозиционеров.

Участники акции протеста провели марш по центральным улицам Кишинева, а также пикетирование зданий администрации президента, парламента и правительства, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, — сообщает Интерфакс.

Организаторы митинга призвали манифестантов остаться ночевать в палатках в центре Кишинева, чтобы утром встретить членов правительства и депутатов парламента, которые в День независимости придут возлагать цветы к памятнику Стефану Великому