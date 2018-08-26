Отставки правительства Молдавии потребовали участники акции протеста, которая проходит в центре Кишинева
Также в резолюции митинга содержится требование отмены закона о налоговой амнистии и прекращение политического преследования оппозиционеров.
Участники акции протеста провели марш по центральным улицам Кишинева, а также пикетирование зданий администрации президента, парламента и правительства, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, — сообщает Интерфакс.
Организаторы митинга призвали манифестантов остаться ночевать в палатках в центре Кишинева, чтобы утром встретить членов правительства и депутатов парламента, которые в День независимости придут возлагать цветы к памятнику Стефану Великому
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 26 августа 2018 | 20:45
Даже в Молдавии демократия в разгаре и народу не хуже от этого, а у нас все наоборот...
testmeter 26 августа 2018 | 21:11
sasass: "Даже"... Гражданскому обществу Рабсосии до Молдовы - как до неба.
Быдломасса-с
kamen_12 26 августа 2018 | 21:13
testmeter: Слава Украине!
haldey 26 августа 2018 | 21:47
Как так, Молдавия уверенно движется путем демократии и либеральных реформ! Чем глупый народ недоволен, все по еуропейски уже почти 40 лет? Зарплаты бешенные, пенсии, как в Германии, ну или близко к этому... коррупция давно побеждена. За 40 лет независимости создали рай на земле, а людишки не довольны... Какой тупой народец, мужик на мужике женится, уровень жизни намного выше, чем в глухой забитой России, что им еще надо...
Или что-то пошло не так? План маршала за 40 лет не реализован? Как так? Румыны богатеи не могут помочь? Эх-хех-хех...
igorkot____1 26 августа 2018 | 21:52
haldey: Портяки, отчего вы вечно всякую ...уйню пишите. Ну к чему ты это тут отрыгнул?