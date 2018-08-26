Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября

Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.

Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.

Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.