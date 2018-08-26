Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября
Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.
Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.
Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 20:38
Намерения этих так называемых "властей" понятны: Навального посадить, митинг его сторонников запретить.
Ничто и никто не должен мешать им проводить пенсионный грабёж под кукольный протест зюго-жириковской "оппозиции".
blinorozhiy_chmo 26 августа 2018 | 20:55
Эх, Сисян Унитазович, эх, Сисян Унитазович.
Как же ты мог обмануть двоечников и прогульщиков про 10 тыщ евро?
Обидно за них... всем ))))))
luger_max_otto 26 августа 2018 | 21:02
Если так гайки затягивать- неизбежен взрыв. На фоне прочего- весьма громкий.
parasuk_ 26 августа 2018 | 20:41
Но навальный все равно отправит малолетних дебилов сначала под милицейские дубинки, а потом на зону. Наркоманы и проститутки потом ему еще поклонников нарожают
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 20:45
parasuk_: Предлагаете безмолвно терпеть произвол воровской власти , издеваться над собственными гражданами? Прислуживаете ей или служите в ней?
oleg_andreevich 26 августа 2018 | 20:50
parasuk_: дубинки и зона целиком и полностью подчинены Путину.
sg98 26 августа 2018 | 20:44
навальный -пидорас. Никто его уже не любит, так он мизинчиком себе там карябает..
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 21:05
sg98: Из пригожинских плебеев?
vlabumur 26 августа 2018 | 20:44
. А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов .
sokal123 26 августа 2018 | 20:46
Вождь очень хочет ограбить стариков и что б никто не мешал ,поэтому запретили ,а Лешу упрячут,
zemljanka 26 августа 2018 | 20:46
"Чем дальше в лес..."
sasass 26 августа 2018 | 20:55
Из СИЗО Навальный призовет всех выйти на митинг без него - разве это не безобразие...)))
valery_manko 26 августа 2018 | 21:12
Да на кой черт вам те пенсии, братья-россияне? Каждый патриот понимать должен, что в текущий момент важно посадить Навального. А пенсии -- это пережиток либерастического режима. Вот фюрер любимый, товарищ Путин, на пенсии разве? Работает во благо России. А другие что? Груши будут околачивать? Вперед, на работу! Крымнаш! Теперь хоть камни с неба! Я все правильно изложил?