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20:31, 26 августа 2018

Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября

Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он  пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.

Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.

Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.

Комментарии

13

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mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 20:38


Намерения этих так называемых "властей" понятны: Навального посадить, митинг его сторонников запретить.
Ничто и никто не должен мешать им проводить пенсионный грабёж под кукольный протест зюго-жириковской "оппозиции".

blinorozhiy_chmo 26 августа 2018 | 20:55

Эх, Сисян Унитазович, эх, Сисян Унитазович.
Как же ты мог обмануть двоечников и прогульщиков про 10 тыщ евро?
Обидно за них... всем ))))))

luger_max_otto 26 августа 2018 | 21:02

Если так гайки затягивать- неизбежен взрыв. На фоне прочего- весьма громкий.

parasuk_ 26 августа 2018 | 20:41

Но навальный все равно отправит малолетних дебилов сначала под милицейские дубинки, а потом на зону. Наркоманы и проститутки потом ему еще поклонников нарожают

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 20:45

parasuk_: Предлагаете безмолвно терпеть произвол воровской власти , издеваться над собственными гражданами? Прислуживаете ей или служите в ней?

(комментарий скрыт)

oleg_andreevich 26 августа 2018 | 20:50

parasuk_: дубинки и зона целиком и полностью подчинены Путину.

sg98 26 августа 2018 | 20:44

навальный -пидорас. Никто его уже не любит, так он мизинчиком себе там карябает..

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 21:05

sg98: Из пригожинских плебеев?

vlabumur 26 августа 2018 | 20:44

. А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов .

sokal123 26 августа 2018 | 20:46

Вождь очень хочет ограбить стариков и что б никто не мешал ,поэтому запретили ,а Лешу упрячут,

zemljanka 26 августа 2018 | 20:46

"Чем дальше в лес..."

sasass 26 августа 2018 | 20:55

Из СИЗО Навальный призовет всех выйти на митинг без него - разве это не безобразие...)))

valery_manko 26 августа 2018 | 21:12

Да на кой черт вам те пенсии, братья-россияне? Каждый патриот понимать должен, что в текущий момент важно посадить Навального. А пенсии -- это пережиток либерастического режима. Вот фюрер любимый, товарищ Путин, на пенсии разве? Работает во благо России. А другие что? Груши будут околачивать? Вперед, на работу! Крымнаш! Теперь хоть камни с неба! Я все правильно изложил?

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