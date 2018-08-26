В подмосковном Королеве ликвидирован пожар в жилом доме, продолжавшийся более девяти часов
В подмосковном Королеве ликвидирован пожар в жилом доме, продолжавшийся более девяти часов, сообщает РИА. В тушении участвовало два вертолета МЧС. Площадь возгорания превысила триста кв. метров. Крыша дома почти полностью сгорела.
Комментарии3
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jetsam 26 августа 2018 | 20:49
тушили 9 часов. 300 м2. два вертолета. простой дом.
и эти могут сделать ядрену макарону????????????????
да они и мультик из задницы вытащили...
aleksandr39 26 августа 2018 | 21:00
9 часов ополченцы из Королева пытались создать КНР (Королевская Народная Республика ) ну как в Донбассе ,но хунта на этот раз победила .
cromwel 26 августа 2018 | 21:23
Потрясающие спецы. Это уже смешно становится. Шойгу требовал и получил огромные деньги на модернизацию. В итоге дырка от бублика. И после этого их можно назвать пожарными?