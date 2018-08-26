В США скончался драматург и сценарист Нил Саймон

Ему был 91 год. Как сообщает Sky News, в последние годы он страдал от почечной недостаточности и болезни Альцгеймера.

Саймон был удостоен множества наград. В частности, за пьесу «Затерявшиеся в Йонкерсе» драматург получил Пулитцеровскую премию и премию «Тони».