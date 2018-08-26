В США скончался драматург и сценарист Нил Саймон
Ему был 91 год. Как сообщает Sky News, в последние годы он страдал от почечной недостаточности и болезни Альцгеймера.
Саймон был удостоен множества наград. В частности, за пьесу «Затерявшиеся в Йонкерсе» драматург получил Пулитцеровскую премию и премию «Тони».
Комментарии2
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abuvgrobu 26 августа 2018 | 20:11
Интересно, а вот когда Радзинский богу душу отдаст американские СМИ тоже сообщать будут ?..
olegleon 26 августа 2018 | 20:12
проверка. можно ли в сообщении о смерти оставлять комменты. почему то тут можно, а про Маккейна нельзя было.
или про Маккейна можно было только "мнение партии", т.е. редакции Эха читать, а не мнения читателей сайта?