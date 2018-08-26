Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом Новичок, снова госпитализирован
Врачи подозревают у него менингит. Об этом брат Роули рассказал в интервью Дейли Миррор. По его словам, врачи пока не знают, с каким видом менингита они имеют дело. Ухудшение состояния Чарли Роули его брат связывает с отравлением и с тем, что его слишком рано выписали из больницы.
Напомню, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Они нашли на улице флакон из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество. Стерджес умерла в больнице через несколько дней.
Комментарии2
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olegleon 26 августа 2018 | 20:09
первый раз слышу, чтобы от применения яда заболевали менингитом. может никакого яда и не было?
и очень забавно, что это "отравление" совпало с переговорами по Брекситу, т.е. с их обострением.
sasass 26 августа 2018 | 20:14
Говорили же , что "Новичок "на 100% смертоносен ....