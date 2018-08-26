В Архангельской области прошел митинг против строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес
В Архангельской области прошел митинг против строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес Ленского района. Местные жители категорически отказались принимать любого рода отходы и потребовали отставки главы района и области.
Акция прошла под лозунгом «Руки прочь от Шиеса!».
Ранее в правительстве региона заверили, что для перемещения отходов из одного региона в другой должно быть заключено соглашение между субъектами. По данным региональных властей, Архангельская область не заключала подобных договоров.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 20:13
Кремлежулики постепенно превращают территорию России в свалку отходов, в том числе ядовитых и радиоактивных.
Народонаселение почти не сопротивляется, и даже наоборот, помогает им.
За исключением таких редких всплесков.
sasass 26 августа 2018 | 20:17
Мусор это нашествие хуже фашистов....)))
ppsh 26 августа 2018 | 20:19
Общество потреблядей должно привыкать у отходам потреблядства...