В Архангельской области прошел митинг против строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес Ленского района. Местные жители категорически отказались принимать любого рода отходы и потребовали отставки главы района и области.

Акция прошла под лозунгом «Руки прочь от Шиеса!».

Ранее в правительстве региона заверили, что для перемещения отходов из одного региона в другой должно быть заключено соглашение между субъектами. По данным региональных властей, Архангельская область не заключала подобных договоров.