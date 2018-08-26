ВВС Британии 3-й раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя, чтобы сопроводить российские самолеты
Британские Военно-воздушные силы третий раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя «Тайфун» для того, чтобы сопроводить российские самолеты. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС Великобритании.
Инцидент, по данным ведомства, произошел утром 25 августа. Сначала к границе воздушного пространства Румынии приблизился российский военно-транспортный самолет Ан-26, а за ним — противолодочный Бе-12. «Тайфуны», как указывается в сообщении британских военных, взлетели с авиабазы в Румынии.
Еще два случая отмечены 22 и 23 августа. В первый раз британские истребители подняли над Черным морем для преследования российского Су-30, во второй раз они сопровождали российский Бе-12.
В Минобороны России эту информацию не комментировали, однако в посольстве России в Великобритании обвинили в «провокационной деятельности» британские ВВС. В связи с действиями Лондона российские дипломаты выразили недоумение, — сообщает РБК.
Комментарии11
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serhio_25__ 26 августа 2018 | 20:04
Не знал, что Британские острова омывает Черное море.
nurim 26 августа 2018 | 20:22
serhio_25__: Теперь зато я знаю, что ты идиот. Бля, ну зачем сверкать своей тупостью, ватники только заголовки читают иди через абзац? Почему вы восьмидесятишестипроцентные такие тупые? Да, потому что из рабовладельческого строя так и не вышли, полсотни лет после отмены крепостного права не помогло... Тупой еблан, косящий ником под латиноса.
olegleon 26 августа 2018 | 20:06
забавно, что взлетают не румынские, а британские самолёты.
только будет не очень забавно, если действительно произойдёт инцидент.
vilingrad 26 августа 2018 | 20:07
Чешется у Вовы задница... сильно ободрали ее санкионные розги:)
archibald_dandy_esquire 26 августа 2018 | 20:22
vilingrad:
" В связи с действиями Лондона российские дипломаты выразили недоумение "
то есть, мидаки РФ расписались в том, что они - недоумки
mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 20:07
В общем, британцы держат наших соколов нацдилера на прицеле, чтоб не выкинули какой-нибудь фортель.
Это охлаждает головы и отрезвляет.
serhio_25__ 26 августа 2018 | 20:11
mikhail_spb_: ""В общем, британцы держат наших соколов нацдилера на прицеле,"" - каких ваших соколов, пиндоснявый?
dwon 26 августа 2018 | 20:07
Интересно, что они забыли на Черном море?
antiboh 26 августа 2018 | 20:25
dwon :Российские самолёты у границ Румынии? Это страна нато,как и Болгария с Турцией. И могут шлёпнуть,как некогда эрдогановцы.
begly_ 26 августа 2018 | 20:08
Что российские самолеты делают над Черным морем?, как они так оказались?
golovneli 26 августа 2018 | 20:12
Что получается, россияне тренируют британских летчиков, чтобы они опыта набрались ?