За рекордную сумму — 48,4 миллионов долларов был продан автомобиль Ferrari 250 GTO на аукционе Sotheby's
Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это самая высокая цена, за которую когда-либо покупали классический автомобиль на аукционе.
Кто купил машину 1962 г. выпуска – не сообщается. Однако известно, что ранее Ferrari принадлежал председателю Numerix Software и бывшему сотруднику Microsoft Грегу Уиттену. Он купил этот автомобиль 18 лет назад, за какую цену – не уточняется. В то время в среднем такие автомобили стоили около $10 млн.
Комментарии3
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polsan 26 августа 2018 | 19:49
Очень много денег в мире богатых людей! ) Жаль, только что таких людей очень мало, а бедных очень много! ))
oleg_kievlyanin 26 августа 2018 | 19:55
polsan: Да, так мало богатых, что Ferrari на всех не хватает и приходится переплачивать.
ss2020 26 августа 2018 | 20:02
подумаешь, да у нас виолончели дороже...!)))