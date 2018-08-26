Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это самая высокая цена, за которую когда-либо покупали классический автомобиль на аукционе.

Кто купил машину 1962 г. выпуска – не сообщается. Однако известно, что ранее Ferrari принадлежал председателю Numerix Software и бывшему сотруднику Microsoft Грегу Уиттену. Он купил этот автомобиль 18 лет назад, за какую цену – не уточняется. В то время в среднем такие автомобили стоили около $10 млн.