Вьетнам потребовал компенсации от компании, которая поставляла армии США гербицид «оранж» во время Вьетнамской войны
Власти Вьетнама потребовали компенсации от компании Monsanto, которая поставляла американской армии гербицид «оранж» во время Вьетнамской войны, — об этом пишет газета Индепендент.
Во вьетнамском МИДе заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии, который постановил выплатить компенсацию американцу Дуэйну Джонсону. Он утверждал, что заболел раком из-за пестицида Monsanto.
«Это решение опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовавшиеся американской армией во время войны, безвредны», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Комментарии13
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fig_vvam 26 августа 2018 | 19:39
Все хотят денег от США.
Да, богатые тоже плачут. .
olegleon 26 августа 2018 | 19:41
молодцы вьетнамцы. сориентировались. только вот самый независимый американский суд не будет заставлять выплачивать деньги американскую компанию. это граждане США люди первого сорта и имеют право на выплату.
serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:41
США вообще пора судить за геноцид вьетнамцев.
samsmith 26 августа 2018 | 20:05
serhio_25__:Израилю надо подать в суд на напавшие в 1948 арабские страны
compare 26 августа 2018 | 19:45
интересно,а бартером они согласятся?
skull__ 26 августа 2018 | 19:46
Это был демократический гербицид, как и напалм...
sensei54 26 августа 2018 | 19:47
Уничтожение растительности в районе тропы Хошимина - это явный перебор.
dmitry35 26 августа 2018 | 19:59
А что, слабо самой могущественной стране выплатить компенсацию за то, что она травила людей как клопов, и окружающую среду в чужой стране как неподобающую их, американским стандартам жизни?
samsmith 26 августа 2018 | 20:13
dmitry35: А им за Пёрл-Харбор заплатили?
serhio_25__ 26 августа 2018 | 20:22
samsmith: Япония до сих пор оккупирована США. Видать японцы до сих пор полностью не расплатились.
begly_ 26 августа 2018 | 20:00
Пусть заплатят, чтобы другим неповадно было торговать смертью.
samsmith 26 августа 2018 | 20:15
begly_:Под Верденом во время ПМВ кто торговал?
serhio_25__ 26 августа 2018 | 20:17
samsmith: После ПМВ Германия платила огромную репарацию.