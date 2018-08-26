Вьетнам потребовал компенсации от компании, которая поставляла армии США гербицид «оранж» во время Вьетнамской войны

Власти Вьетнама потребовали компенсации от компании Monsanto, которая поставляла американской армии гербицид «оранж» во время Вьетнамской войны, — об этом пишет газета Индепендент.

Во вьетнамском МИДе заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии, который постановил выплатить компенсацию американцу Дуэйну Джонсону. Он утверждал, что заболел раком из-за пестицида Monsanto.

«Это решение опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовавшиеся американской армией во время войны, безвредны», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.