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19:31, 26 августа 2018

В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин

В Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офиса, окна которого выходят на центральную городскую магистраль. Другой омский портал Город55.Ру сообщает, что в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. В местном аэропорту стоит самолет специального летного отряда «Россия».

Ранее сообщалось, что глава государства может приехать в город с 27 по 29 августа и посетить Омский нефтезавод.
Региональное турне Владимира Путина начнется уже завтра с города Кемерово. Также сообщается, что президент намерен посетить Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.

Комментарии

40

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aleksandr39 26 августа 2018 | 19:34

А почему жителей Омска не выселить на этот день за 101 километр ?

vezdehod 26 августа 2018 | 19:44

Тогда пора убирать из города и ВСЁ население - а вдруг кто-нибудь ПЛЮНЕТ в его физиономию.

seryj_wolk 26 августа 2018 | 19:46

vezdehod: Боятся, что тухлыми яйцами забросают лузера рфской нации.

danko1 26 августа 2018 | 19:49

Лишнее доказательство, что эта мразь не президент России, а главарь банды Озеро и прочего приближенного ворья.
Как же этот трус презренный народа боится, роль которого для картинки на ЦТ его охранники выполняют.

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 19:56

danko1: Слава богу, что рекомендуют , а то ведь могут и потребовать! Да ещё завесить окна или закрасить чёрной краской!

kypykyky 26 августа 2018 | 20:02

danko1: крыса любит темноту)

ivfn 26 августа 2018 | 19:46

aleksandr39:
Всегда просят закрывать окна и везде. Это называется БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!!!!!! Слышали такое слово? Нет?
Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз

ura_123 26 августа 2018 | 19:48

ivfn: Конечно безопасность! Забота о гражданах,что бы открыв окно не отравились миазмами.

polikarpich 26 августа 2018 | 19:56

ivfn: А в том, что там повезут, что такого "жизненно важного", простите?

archibald_dandy_esquire 26 августа 2018 | 19:57

polikarpich:
СКАЗКИ
NOËL

Ура! в Россиb скачет
Кочующий деспо́т.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, суда́рь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен.
Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».

(c) А.С.Пушкин, арапский террорист

luger_max_otto 26 августа 2018 | 20:04

Главный источник вони повезут.
Хутина- на пуй.

aantipov067 26 августа 2018 | 20:14

ivfn: \\\Это называется БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!!!!!! \\\

Совершенно верно, это называется безопасность!
А учитывая, что ни в Америке, ни в других демократических странах никто не требует от граждан закрывать окна в подобных ситуациях, можно прийти к выводу, что лидеры демократических стран чувствуют себя в большей безопасности, чем Путин и прочие диктаторы.

vinidbi 26 августа 2018 | 20:17

ivfn: Идиот пригожинский, а как же его мнимая поддержка населения почти под 90% ???

vasilevich58 26 августа 2018 | 19:47

aleksandr39: Да уж! Воняет наш нацлидер тошнотворно!

koltak76_ 26 августа 2018 | 19:58

aleksandr39: А почему жителей Омска не выселить на этот день за 101 километр ?
-----------------------------------------------------------------------
Далековато маленько.. Думаю, километров 30-40 вполне хватит!
А вместо жителей Омска расставить манекенов из магазина.
Вот она какая, любовь вошдя к своему народу!

vilingrad 26 августа 2018 | 20:09

aleksandr39: Не открывать окна"
Вонь...

rsilk 26 августа 2018 | 20:24

aleksandr39 путин хуже стихийного бедствия.

dwon 26 августа 2018 | 19:35

Вони будет много или что?

putimuti 26 августа 2018 | 19:41

dwon: Да. В основном запах серы и сероводорода.

fig_vvam 26 августа 2018 | 19:36

Когда Сталин проезжал по Москве тоже не рекомендовали смотреть в окно. И все слушались. Потому что по выглянувшим в окно стреляли снайперы с противоположной крыши. Строгие были рекомендации.
Интересно как сейчас. так же строго?

olegleon 26 августа 2018 | 19:38

"в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. "

асфальт перекладывают и фасады домов красят?

dwon 26 августа 2018 | 19:56

olegleon: Снайперские винтовки пристреливают. )))

sensei54 26 августа 2018 | 19:41

В город уже прибыла группа подготовки к визиту президента, включая группу рабочих Омского нефтезавода (в лакированных ботиночках).

putimuti 26 августа 2018 | 19:44

sensei54: Это те, которые с ним на рыбалке и в церкви?

sensei54 26 августа 2018 | 19:52

putimuti: И даже свадебные пары.
Не зря же он первым начал ломать национальные скрепы - отказался жрать хлеб-соль.
А до него от века всем подавали. Нынче это запрещённая традиция.

dwon 26 августа 2018 | 19:58

sensei54: Баицца, что отравят?

polikarpich 26 августа 2018 | 20:07

putimuti: Они самые. Многостаночники-стахановцы.

ss2020 26 августа 2018 | 19:42

окна не открывать... вова едет... график плоьный, а стул жидкий... ВОНИЩА, пардон ТОКСИЧНОСТЬ!)))

poster6996 26 августа 2018 | 19:45

Сразу на ум приходить старая школьная страшилка:"Закрывайте все окна и двери, по городу движется чёрный гроб на колёсиках..."

croaker 26 августа 2018 | 19:47

Неужто кортеж так сильно воняет, что даже окна и форточки рекомендуют не открывать?

curious69_ 26 августа 2018 | 19:48

Омичи конечно же восхитятся крутостью барина и восторженно проголосуют на выборах за ЕДРИСНЮ в количестве 146%... Кремлёвские продолжают нагнетать градус своего БЕЗУМИЯ. А психиатры еже все уехали за бугор.. некому поставить диагноз путинщине.

ss2020 26 августа 2018 | 19:49

В ЭТОМ деле FGM-148 хорошо помогает!)))

terens 26 августа 2018 | 19:49

А то Путин в окно залезет? :D

omichka 26 августа 2018 | 19:49

На работу что ли не поехать?

cromwel 26 августа 2018 | 19:50

Правильно что нельзя открывать, чтоб когда проезжать будет от этой вони не задохнуться

(комментарий скрыт)

koltak76_ 26 августа 2018 | 19:55

А что, если какой ни будь омский патриот в порыве патриотизма неожиданно распахнет окно с криком "Дядя Вова, мы с тобой", его снайпер не снимет по ошибке? Потом в новостях спецслужбы с гордостью отчитаются о предотвращенном теракте.

(комментарий скрыт)

tverboul 26 августа 2018 | 20:11

Про окна закрывать - это они из гуманистических соображений: уж больно от Путина и его кодлы воняет.

(комментарий скрыт)

gригорьич 26 августа 2018 | 20:13

Очень разумная рекомендация, апробированная на полигоне Ядрово.

student_ru_ru 26 августа 2018 | 20:17

Но одно окно было открыто. И на нём стоял цветочный горшок. Путин понял: провал.

ymnikymnik 26 августа 2018 | 20:17

А чё боятся то ? Приедет все равно двойник под N-9

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