В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин
В Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офиса, окна которого выходят на центральную городскую магистраль. Другой омский портал Город55.Ру сообщает, что в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. В местном аэропорту стоит самолет специального летного отряда «Россия».
Ранее сообщалось, что глава государства может приехать в город с 27 по 29 августа и посетить Омский нефтезавод.
Региональное турне Владимира Путина начнется уже завтра с города Кемерово. Также сообщается, что президент намерен посетить Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.
Комментарии40
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aleksandr39 26 августа 2018 | 19:34
А почему жителей Омска не выселить на этот день за 101 километр ?
vezdehod 26 августа 2018 | 19:44
Тогда пора убирать из города и ВСЁ население - а вдруг кто-нибудь ПЛЮНЕТ в его физиономию.
seryj_wolk 26 августа 2018 | 19:46
vezdehod: Боятся, что тухлыми яйцами забросают лузера рфской нации.
danko1 26 августа 2018 | 19:49
Лишнее доказательство, что эта мразь не президент России, а главарь банды Озеро и прочего приближенного ворья.
Как же этот трус презренный народа боится, роль которого для картинки на ЦТ его охранники выполняют.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 19:56
danko1: Слава богу, что рекомендуют , а то ведь могут и потребовать! Да ещё завесить окна или закрасить чёрной краской!
kypykyky 26 августа 2018 | 20:02
danko1: крыса любит темноту)
ivfn 26 августа 2018 | 19:46
aleksandr39:
Всегда просят закрывать окна и везде. Это называется БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!!!!!! Слышали такое слово? Нет?
Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз
ura_123 26 августа 2018 | 19:48
ivfn: Конечно безопасность! Забота о гражданах,что бы открыв окно не отравились миазмами.
polikarpich 26 августа 2018 | 19:56
ivfn: А в том, что там повезут, что такого "жизненно важного", простите?
archibald_dandy_esquire 26 августа 2018 | 19:57
polikarpich:
СКАЗКИ
NOËL
Ура! в Россиb скачет
Кочующий деспо́т.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, суда́рь:
Вот бука, бука — русский царь!»
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«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен.
Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».
(c) А.С.Пушкин, арапский террорист
luger_max_otto 26 августа 2018 | 20:04
Главный источник вони повезут.
Хутина- на пуй.
aantipov067 26 августа 2018 | 20:14
ivfn: \\\Это называется БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!!!!!! \\\
Совершенно верно, это называется безопасность!
А учитывая, что ни в Америке, ни в других демократических странах никто не требует от граждан закрывать окна в подобных ситуациях, можно прийти к выводу, что лидеры демократических стран чувствуют себя в большей безопасности, чем Путин и прочие диктаторы.
vinidbi 26 августа 2018 | 20:17
ivfn: Идиот пригожинский, а как же его мнимая поддержка населения почти под 90% ???
vasilevich58 26 августа 2018 | 19:47
aleksandr39: Да уж! Воняет наш нацлидер тошнотворно!
koltak76_ 26 августа 2018 | 19:58
aleksandr39: А почему жителей Омска не выселить на этот день за 101 километр ?
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Далековато маленько.. Думаю, километров 30-40 вполне хватит!
А вместо жителей Омска расставить манекенов из магазина.
Вот она какая, любовь вошдя к своему народу!
vilingrad 26 августа 2018 | 20:09
aleksandr39: Не открывать окна"
Вонь...
rsilk 26 августа 2018 | 20:24
aleksandr39 путин хуже стихийного бедствия.
dwon 26 августа 2018 | 19:35
Вони будет много или что?
putimuti 26 августа 2018 | 19:41
dwon: Да. В основном запах серы и сероводорода.
fig_vvam 26 августа 2018 | 19:36
Когда Сталин проезжал по Москве тоже не рекомендовали смотреть в окно. И все слушались. Потому что по выглянувшим в окно стреляли снайперы с противоположной крыши. Строгие были рекомендации.
Интересно как сейчас. так же строго?
olegleon 26 августа 2018 | 19:38
"в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. "
асфальт перекладывают и фасады домов красят?
dwon 26 августа 2018 | 19:56
olegleon: Снайперские винтовки пристреливают. )))
sensei54 26 августа 2018 | 19:41
В город уже прибыла группа подготовки к визиту президента, включая группу рабочих Омского нефтезавода (в лакированных ботиночках).
putimuti 26 августа 2018 | 19:44
sensei54: Это те, которые с ним на рыбалке и в церкви?
sensei54 26 августа 2018 | 19:52
putimuti: И даже свадебные пары.
Не зря же он первым начал ломать национальные скрепы - отказался жрать хлеб-соль.
А до него от века всем подавали. Нынче это запрещённая традиция.
dwon 26 августа 2018 | 19:58
sensei54: Баицца, что отравят?
polikarpich 26 августа 2018 | 20:07
putimuti: Они самые. Многостаночники-стахановцы.
ss2020 26 августа 2018 | 19:42
окна не открывать... вова едет... график плоьный, а стул жидкий... ВОНИЩА, пардон ТОКСИЧНОСТЬ!)))
poster6996 26 августа 2018 | 19:45
Сразу на ум приходить старая школьная страшилка:"Закрывайте все окна и двери, по городу движется чёрный гроб на колёсиках..."
croaker 26 августа 2018 | 19:47
Неужто кортеж так сильно воняет, что даже окна и форточки рекомендуют не открывать?
curious69_ 26 августа 2018 | 19:48
Омичи конечно же восхитятся крутостью барина и восторженно проголосуют на выборах за ЕДРИСНЮ в количестве 146%... Кремлёвские продолжают нагнетать градус своего БЕЗУМИЯ. А психиатры еже все уехали за бугор.. некому поставить диагноз путинщине.
ss2020 26 августа 2018 | 19:49
В ЭТОМ деле FGM-148 хорошо помогает!)))
terens 26 августа 2018 | 19:49
А то Путин в окно залезет? :D
omichka 26 августа 2018 | 19:49
На работу что ли не поехать?
cromwel 26 августа 2018 | 19:50
Правильно что нельзя открывать, чтоб когда проезжать будет от этой вони не задохнуться
koltak76_ 26 августа 2018 | 19:55
А что, если какой ни будь омский патриот в порыве патриотизма неожиданно распахнет окно с криком "Дядя Вова, мы с тобой", его снайпер не снимет по ошибке? Потом в новостях спецслужбы с гордостью отчитаются о предотвращенном теракте.
tverboul 26 августа 2018 | 20:11
Про окна закрывать - это они из гуманистических соображений: уж больно от Путина и его кодлы воняет.
gригорьич 26 августа 2018 | 20:13
Очень разумная рекомендация, апробированная на полигоне Ядрово.
student_ru_ru 26 августа 2018 | 20:17
Но одно окно было открыто. И на нём стоял цветочный горшок. Путин понял: провал.
ymnikymnik 26 августа 2018 | 20:17
А чё боятся то ? Приедет все равно двойник под N-9