В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин

В Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офиса, окна которого выходят на центральную городскую магистраль. Другой омский портал Город55.Ру сообщает, что в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. В местном аэропорту стоит самолет специального летного отряда «Россия».

Ранее сообщалось, что глава государства может приехать в город с 27 по 29 августа и посетить Омский нефтезавод.

Региональное турне Владимира Путина начнется уже завтра с города Кемерово. Также сообщается, что президент намерен посетить Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.