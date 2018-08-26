Госпитализированный из спецприемника координатор «Левого фронта» С.Удальцов не намерен прекращать голодовку, несмотря на крайне слабое состояние здоровья, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Анастасия Удальцова.

«Он был госпитализирован сегодня в 67-ую городскую больницу. Мне дали возможность с ним увидеться, несмотря на то, что он находится под стражей. Он в очень плохом состоянии, у него очень сильное обезвоживание, у него отказывают почки и очень низкое давление. Он находится на внутривенных вливаниях», — рассказала она.

По словам А.Удальцовой, «самое главное, чтобы его по примеру прошлой госпитализации уже на следующий день не выписали — ему нужно восстановиться, это может занять не один день».

Она также уточнила, что завтра планирует встретиться с лечащим врачом С.Удальцова.

Координатор «Левого фронта» был арестован 14 августа решением Мещанского суда Москвы на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. После ареста он объявил сухую голодовку, в результате чего ранее уже ненадолго госпитализировался из спецприемника.