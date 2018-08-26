Удальцов не намерен прекращать голодовку, несмотря на крайне слабое состояние здоровья
Госпитализированный из спецприемника координатор «Левого фронта» С.Удальцов не намерен прекращать голодовку, несмотря на крайне слабое состояние здоровья, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Анастасия Удальцова.
«Он был госпитализирован сегодня в 67-ую городскую больницу. Мне дали возможность с ним увидеться, несмотря на то, что он находится под стражей. Он в очень плохом состоянии, у него очень сильное обезвоживание, у него отказывают почки и очень низкое давление. Он находится на внутривенных вливаниях», — рассказала она.
По словам А.Удальцовой, «самое главное, чтобы его по примеру прошлой госпитализации уже на следующий день не выписали — ему нужно восстановиться, это может занять не один день».
Она также уточнила, что завтра планирует встретиться с лечащим врачом С.Удальцова.
Координатор «Левого фронта» был арестован 14 августа решением Мещанского суда Москвы на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. После ареста он объявил сухую голодовку, в результате чего ранее уже ненадолго госпитализировался из спецприемника.
Комментарии8
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putin2018 26 августа 2018 | 19:08
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andreykochnev 26 августа 2018 | 19:11
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
patrikk_1 26 августа 2018 | 19:21
Он находится на внутривенных вливаниях — рассказала Анастасия Тютюкина.
А зачем этот лысый ЧМО согласился на внутривенные вливания, чем это отличается от выпитой из стакана воды? Это не сухая голодовка, а позорное говно.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 20:07
: patrikk_1: Откуда такой зловонный запах? Неужели изо рта?
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 20:12
Взгляды Удальцова не принимаю, но в принципиальности ему не отказать! А власть его боится, наверняка , внесла его в черный список своих опасных врагов!
nns33 26 августа 2018 | 19:15
Не понимаю,что и кому хочет доказать Удальцов? Чего хочет добиться? Теряет здоровье.Чтобы бороться необходимо здоровье.Не одобряю его поступок.
skull__ 26 августа 2018 | 19:16
Мужик. Сказал не буду жрать и не жрет. Не то что некоторые шароварные херои...
buzukin1908 26 августа 2018 | 19:28
Как ни болела, а померла (с). Может и этот торговец родиной вразнос перекинется? Один раз похоронят - и все дела. А то каждый месяц родня устанет похороны заказывать...