София Ротару подтвердила информацию о своей госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что певице стало плохо во время выступления на корпоративе в Уфе.

В своем Instagram София Ротару рассказала, что вчера у нее действительно возникли «некоторые проблемы со здоровьем», но сейчас все в порядке. Певица поблагодарила поклонников за поддержку, не став раскрывать детали недомогания.

По данным портала «Уфа 1», накануне поздно вечером 71-летнюю артистку экстренно госпитализировали в одну из больниц города. Ротару стало плохо во время выступления на частном концерте. Концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал ТАСС, что у нее немного повысилось давление из-за жары. При этом он не подтвердил информацию о госпитализации, заявив, что на месте дежурила «скорая помощь», и медиков лишь попросили снизить давление.

Рассказу Лаврова противоречит информация «Комсомольской правды». По данным издания, Ротару все же доставили в больницу. Сотрудники клиники утверждают, что певица упала в обморок, а очнулась с потерей памяти. Медсестра, беседовавшая с журналистами, также отметила, что артистка не понимала, где находится, и не узнавала людей. Сейчас Ротару лучше, но медики все же решили понаблюдать ее несколько дней.

София Ротару регулярно дает концерты в России. В прошлом году на свой юбилей она выступила в Кремлевском дворце.