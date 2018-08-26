На Камчатке многодетную мать оштрафовали за покраску деревьев
Чиновники признали мероприятие по благоустройству незаконным.
Желание сделать центр Петропавловска-Камчатского лучше Лилии Назаренко обошлось в полторы тысячи рублей. Именно на такую сумму её на днях оштрафовал суд. Обвинив в нарушении благоустройства городской территории. Порталу Сибирь.реалии женщина рассказала, что вместе с детьми участвовала в мероприятии, организованном гражданскими активистами. Она принесла с собой краски и кисточки. Едва Назаренко пришла на аллею, к ней сразу подошли двое мужчин. Они не представились, но спросили знает ли женщина о том, что акция незаконна. Назаренко удивилась, поскольку не считает нарушением желание благоустроить свой город и место, где она часто гуляет с детьми. Женщина покрасила с ними три дерева. За этим следили сотрудники полиции, горадминистрации, а также чиновники из правительства региона. После чего на многодетную маму силовики составили протокол об административном нарушении. Организатора экологической акции за день до её проведения вызвали в мэрию и отказали в согласовании. Александр Зайцев уверяет: в акции с участием около 20ти человек не было политического подтекста. Но чиновники посчитали субботник митингом или пикетом и заявили, что не согласуют мероприятие в короткий срок.
В городской администрации не стали комментировать штраф, назначенный судом. Там заявили, что даже для проведения работ на территории возле дома или в подъезде нужно согласие всех владельцев квартир. А работы в центре города возможны лишь с одобрения городских властей.
Комментарии23
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rusof_ob 26 августа 2018 | 19:09
Они что, каждый листочек красили в желтый и синий?
vsevolodsamara 26 августа 2018 | 19:31
А бумажку с полу поднять и в урну выкинуть тоже противозаконно? С властями нужно согласовывать?
polikarpich 26 августа 2018 | 19:38
vsevolodsamara: Лучше её не поднимать в сложившемся в сём гусударстве маразме. А вдруг это листовка какая? Да ещё от Навального?!!!
Припаяют всё, что можно. Такое дело сошьют - закачаешься. Замучаемся подписи собирать под прошениями об освобождении и прекращении дела. И по судам пыль глотать.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 20:02
polikarpich: Власть сходит с ума, начиная с дальних окраин и до Кремля!Видимо, безвозвратно...
vezdehod 26 августа 2018 | 19:46
Если бы она покрасила их в цвета "Едрёной России", то - получила бы премию из их кассы.
post_v 26 августа 2018 | 19:11
являются ли экстремизмом действия Иисуса из Назарета, когда он изгонял торгующих из храма?
можно ли было Иисусу из Назарета изгонять торгующих из храма, не получив разрешение местных властей и согласие всех жителей Иерусалима?
tuman13 26 августа 2018 | 19:42
post_v: По существующим в то время правилам - не являются: понятия эктремизма не существовало. Но за нарушение "свободной торговли", за нанесение убытков торговцам, за антирекламу (проповеди) его и заарестовали.
polikarpich 26 августа 2018 | 19:51
tuman13: Ещё как существовало. Варавва - этому пример. Бунты и восстания против римского владычества происходили довольно часто. Были и вожди, и предводители оппозиции, тогдашние "Навальные".
andreyfilippov 26 августа 2018 | 19:55
post_v: >являются ли экстремизмом действия Иисуса из Назарета
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Такой эксперимент давно уже поставили девушки из П.Р. - обратились в церкви с песней-молитвой к Богородице, и были осуждены по статье о богохульстве, как и И.Х. Правда, сейчас же не 37-й год (и не 0033-й) , поэтому они остались живы.
sparky 26 августа 2018 | 19:19
Если видите на улице валяющийся пакет, не поднимайте.
За несогласованный действия могут оштрафовать.
taglit 26 августа 2018 | 19:24
sparky: а покакать - нужно согласие семьи?
begly_ 26 августа 2018 | 19:25
sparky:
Поднимать пакеты можно, красить их нельзя, больше двух штук. Так я понял из новости. Покрасила бы два дерева, ничего бы не случилось.
aleksei123m 26 августа 2018 | 19:22
Где-то это уже было.
Не в Германии ли, случайно, с 1933 по 1945?
segserg 26 августа 2018 | 19:27
маразм крепчал...
vladimir1967 26 августа 2018 | 19:28
Конечно все благолепие должно исходить только от царька и его бояр. А то вдруг люди станут гражданами и научатся жить без навязаной им власти.
compare 26 августа 2018 | 19:28
даже в "совке"такой неадекватности,не было....хоть все деревья покрась-никому нет дела...
hz6691 26 августа 2018 | 19:31
Идет сближение городов и лагерей. Скоро ФСИН объединят с полицией в виду полного слияния объектов охраны.
polikarpich 26 августа 2018 | 19:32
Им уже везде глючатся политические акции, митинги, пикеты, экстремисты, террористы. Похоже, всё ЭТО входит в последнюю, самую смешную, стадию. ОНО боится уже собственной тени.
prostoypipl 26 августа 2018 | 19:36
Чушь какя-то?. Что красила? Стволы белой краской, так спасибо надо сказать. Здоровью и экологии не угрожала. Странненько.
anonymvs 26 августа 2018 | 19:41
Просто прекрасно. На дняъ смотрел TED talk одного индуса на тему благоустройства. Там он жаловался, что вся Индия покрыта помоями и неблагоустроина из-за самих индусов. Давал рекомендации не ждать, что что-то сделает правительство, а своими силами благоустраивать окружающее пространство. Да, вот так же красить деревья или заборы. Одним из главных его аргументов было, что если люди и не помогут, то точно мешать не будут. Почувствуйте разницу.
cromwel 26 августа 2018 | 19:53
Лишнее доказательство как напугана власть. Она только и умеет что бороться с беззащитными людьми.
nata_roo 26 августа 2018 | 20:15
В данном случае штраф объясним: красить деревья в городе - вредительство. Но вот когда штрафуют меня за то, что чищу лесную лыжную трассу от поваленных деревьев - это объяснить совершенно невозможно! В Германии такой штраф был бы нормален (потому что там следят за лесом), но в "этой стране", где за лесом никто не следит, а я делаю благое дело...
delovoy_podolsk 26 августа 2018 | 20:18
Не надо ничего в этой рашке-говняшке благоустраивать! Не проявляйте никакой инициативы на территории вам не принадлежащей. Пусть захлебнутся в собственном говне, впрочем они уже захлебнулись. Как образно высказался Депардье - Россия это большой сарай. Вы думаете, что власти России себя упрекают в плохих дорогах и кривых заборах? Они народ обвиняют, мол свиньи здесь живут. Оправдайте их отношение к вам. За одно не будете тратить время зря. Займитесь лучше обрезкой кустов, растущей на вашей земле, скосите аккуратно траву и сделайте оазис для себя лично, и не думайте о них. А достала разруха у подъезда? Состряпайте кляузу за подписью жильцов.