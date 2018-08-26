На Камчатке многодетную мать оштрафовали за покраску деревьев

Чиновники признали мероприятие по благоустройству незаконным.

Желание сделать центр Петропавловска-Камчатского лучше Лилии Назаренко обошлось в полторы тысячи рублей. Именно на такую сумму её на днях оштрафовал суд. Обвинив в нарушении благоустройства городской территории. Порталу Сибирь.реалии женщина рассказала, что вместе с детьми участвовала в мероприятии, организованном гражданскими активистами. Она принесла с собой краски и кисточки. Едва Назаренко пришла на аллею, к ней сразу подошли двое мужчин. Они не представились, но спросили знает ли женщина о том, что акция незаконна. Назаренко удивилась, поскольку не считает нарушением желание благоустроить свой город и место, где она часто гуляет с детьми. Женщина покрасила с ними три дерева. За этим следили сотрудники полиции, горадминистрации, а также чиновники из правительства региона. После чего на многодетную маму силовики составили протокол об административном нарушении. Организатора экологической акции за день до её проведения вызвали в мэрию и отказали в согласовании. Александр Зайцев уверяет: в акции с участием около 20ти человек не было политического подтекста. Но чиновники посчитали субботник митингом или пикетом и заявили, что не согласуют мероприятие в короткий срок.

В городской администрации не стали комментировать штраф, назначенный судом. Там заявили, что даже для проведения работ на территории возле дома или в подъезде нужно согласие всех владельцев квартир. А работы в центре города возможны лишь с одобрения городских властей.