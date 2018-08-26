Кандидату на пос главы Новокузнецка запретили выезжать из города в связи с приездом в Кемеровскую область Путина

Кандидату на пост главы города Новокузнецка Виктору Смирнову запретили выезжать из города в связи с приездом в Кемеровскую область президента Владимира Путина. Из-за этого он не сможет приехать в областной суд на заседание по выборам. Об этом сам Смирнов рассказал «Эху Москвы».

После Кемерова президент Путин посетит во вторник Новосибирск, а в среду Омск, где горожанам в этой связи посоветовали не выглядывать из окон. Напомним, во всех этих регионах 9 сентября состоятся выборы губернатора.