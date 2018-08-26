Кандидату на пос главы Новокузнецка запретили выезжать из города в связи с приездом в Кемеровскую область Путина
Кандидату на пост главы города Новокузнецка Виктору Смирнову запретили выезжать из города в связи с приездом в Кемеровскую область президента Владимира Путина. Из-за этого он не сможет приехать в областной суд на заседание по выборам. Об этом сам Смирнов рассказал «Эху Москвы».
После Кемерова президент Путин посетит во вторник Новосибирск, а в среду Омск, где горожанам в этой связи посоветовали не выглядывать из окон. Напомним, во всех этих регионах 9 сентября состоятся выборы губернатора.
Комментарии12
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diximania1948 26 августа 2018 | 19:07
Надо и в туалет всем запретить ходить по случаю приезда Путина.
yralez 26 августа 2018 | 19:09
Хуже стихийного бедствия
ivanov356 26 августа 2018 | 19:12
Лучшие люди города подготовлены?
yralez 26 августа 2018 | 19:18
Интересно, Батый также ездил ?
compare 26 августа 2018 | 19:25
"не выглядывать из окон"....можно подумать,что по городу промчится Медуза-горгона и те,кто не успел отвратить свой взгляд на это создание,окаменеют....сюрреализм,который бесплатно демонстрируется всем желающим...
yralez 26 августа 2018 | 19:32
compare:
плюнут из окна и загасят окурок
gostrax 26 августа 2018 | 19:28
Почему просто не забетонировать все окна , заодно и дуть не будет!
ss2020 26 августа 2018 | 19:28
Ложь и зло - погляди,
Как их лица гpубы!
И всегда позади -
Воpонье и гpобы.
aleksei123m 26 августа 2018 | 19:30
Это как? Взяли подписку о не выезде, посадили под арест или что?
Такого маразма не было даже в совке.
ss2020 26 августа 2018 | 19:31
Кандидату на пос главы Новокузнецка запретили выезжать из города... это же элементарное КЮ!)
beobachter 26 августа 2018 | 19:36
https://echo.msk.ru/news/2266180-echo.html горожанам в этой связи посоветовали не выглядывать из окон.
Потому,как глаза некоторых горожан могут источать такую испепеляющую ненависть, что вошьдь сгорит....
croaker 26 августа 2018 | 19:50
Смотрины лизоблюдства?