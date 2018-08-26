Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября
Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.
Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.
Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.
Комментарии25
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sokal123 26 августа 2018 | 19:05
Ну ,конечно отказались мелкие пакостники.
serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:15
sokal123: Глупость не пори. Заранее говорили, даже сторонники Алеши и прочие оппы, что в этот день никто не даст провести митинг. Мелкая провокация Алеши с заранее известным финалом, чтобы голосить, что ему митинговать не дают. Кто мешает Лешеньке провести митинг в другое время?
taglit 26 августа 2018 | 19:22
serhio_25__: ты, мэр, на грубость нарываешься
всё, блин, обидеть норовишь!
serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:26
taglit: Повезло тебе, что у тебя мэр не Кличко, а то бы до сих пор плавал в затопленном Запорожье.
alladinov 26 августа 2018 | 19:37
serhio_25__: «в этот день никто не даст провести митинг»
Видишь ли, портянка вонючая, дают -это тебе за щеку с проглотом твои начальники, а ты лижешь и причмокиваешь. Никто не просит давать провести митинг - закон не запрещает митинговать в этот день, и поэтому началство, которому ты, гаденыш, лижешь, нарушает из-за ненависти к России закон и оно за это еще ответит, как и ты, поддерживающий ненавистников России, понял, нет?
serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:39
alladinov: ""за щеку с проглотом твои начальники, а ты лижешь и причмокиваешь. "" - зачем ты тут рассказываешь, как вы общаетесь в своей секте имени Алеши?
vasilevich58 26 августа 2018 | 19:45
Оленевод снова обосрался по отмашке сверху!
luger_max_otto 26 августа 2018 | 19:56
Это ты глупость говоришь. Есть Конституция. Отказ антиконституционен. Вот и все.
Банду Хутина- на пуй.
serhio_25__ 26 августа 2018 | 20:09
luger_max_otto: ""Это ты глупость говоришь. Есть Конституция. Отказ антиконституционен. Вот и все.
Банду Хутина- на пуй. "" - точно-точно, Конституция дает нам право на свободное перемещение, светофоры и "зебры" антиконституционны.
parasuk_ 26 августа 2018 | 19:06
Жулик и вор навальный уже пару лишних лит на свободе воздух портит. Надо исправить эту ошибку правосудия.
anemon 26 августа 2018 | 19:35
parasuk_: Ошибка правосудия - существование вашей пригожинской конторки, с вами, дураками, либо уголовниками, либо педерастами, чтобы компромат на вас был, а то, не дай бог, соскочите с вашего любимого занятия.
vezdehod 26 августа 2018 | 19:41
parasuk_:
Жулик и вор навальный уже пару лишних лит на свободе воздух портит. Надо исправить эту ошибку правосудия.
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Жулики и воры обитают в кооперативе "Озеро", а Алексей Навальный за них, постоянно. сидит.
klink 26 августа 2018 | 19:17
Держиморды.
wokal 26 августа 2018 | 19:21
а теперь пускай эта власть скажет как называется тот президент который вопреки воли 92 % граждан идёт
sbk 26 августа 2018 | 19:29
Даже по их "законам" обязаны альтернативную площадку предложить...
nadin57 26 августа 2018 | 19:31
Каждый день проходят митинги в разных городах и без навального.. никто не ждет, когда он там, чего-то согласует...
навальному эта реформа на фиг не здалась... так попакостить и именно 9-го бузу устроить - вот и все , что ему надо
tverboul 26 августа 2018 | 20:07
nadin57:
А если даже так - какое право они имеют ему митинг запрещать?
zolingen 26 августа 2018 | 19:38
Как же они боятся. Чувствуют скорый конец и торопятся дограбить страну, довезти весь закупленный героин, закрепиться на последний срок в мэриях, думах, судах, кремлях, управдомах.
ss2020 26 августа 2018 | 19:45
ДУХ КАДДАФИ бродит по столице!)))
putin_itogy 26 августа 2018 | 19:45
Власть чекистского тирана плевала на Закон.
Они тычут быдло в свой Свод Понятий..
cromwel 26 августа 2018 | 19:47
Водить буратин за нос на митинг разрешено только кпрф
put__out 26 августа 2018 | 19:47
Надо бы помочь зюганавцам митинг провести, пусть комуняки постоят в сторонке отдохнут...
dhtlbyf 26 августа 2018 | 20:05
Настаёт время отклонять Власти Москвы. от власти. Без вариантов
tverboul 26 августа 2018 | 20:05
Давайте строить новости по-другому. Шендерович уже сказал, что сообщать об отказе Навальному в проведении митинга или о его аресте так же глупо, как писать в новостях, что Волга впадает в Каспийское море. Будите нас только в случае разрешения митинга или незадержания Навального. Вот тогда это действительно будет сенсация.
kp6ic 26 августа 2018 | 20:09
пенсии - повестка кпрф и справедливой россии? против пенсий - это агитация за эти партии?
безумные идиоты. я в шоке.