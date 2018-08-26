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19:00, 26 августа 2018

Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентрября

Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он  пояснил, что в этот день улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города.

Кроме того, заявленная тема митинга — протест против пенсионной реформы, отметили в мэрии. Однако пенсии — повестка КПРФ и «Справедливой России». А это значит, что проведение такого мероприятия будет либо агитацией за эти партии, либо агитацией против «Единой России». И то, и другое в день выборов запрещено.

Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.

Комментарии

25

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sokal123 26 августа 2018 | 19:05

Ну ,конечно отказались мелкие пакостники.

serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:15

sokal123: Глупость не пори. Заранее говорили, даже сторонники Алеши и прочие оппы, что в этот день никто не даст провести митинг. Мелкая провокация Алеши с заранее известным финалом, чтобы голосить, что ему митинговать не дают. Кто мешает Лешеньке провести митинг в другое время?

taglit 26 августа 2018 | 19:22

serhio_25__: ты, мэр, на грубость нарываешься
всё, блин, обидеть норовишь!

serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:26

taglit: Повезло тебе, что у тебя мэр не Кличко, а то бы до сих пор плавал в затопленном Запорожье.

alladinov 26 августа 2018 | 19:37

serhio_25__: «в этот день никто не даст провести митинг»

Видишь ли, портянка вонючая, дают -это тебе за щеку с проглотом твои начальники, а ты лижешь и причмокиваешь. Никто не просит давать провести митинг - закон не запрещает митинговать в этот день, и поэтому началство, которому ты, гаденыш, лижешь, нарушает из-за ненависти к России закон и оно за это еще ответит, как и ты, поддерживающий ненавистников России, понял, нет?

serhio_25__ 26 августа 2018 | 19:39

alladinov: ""за щеку с проглотом твои начальники, а ты лижешь и причмокиваешь. "" - зачем ты тут рассказываешь, как вы общаетесь в своей секте имени Алеши?

vasilevich58 26 августа 2018 | 19:45

Оленевод снова обосрался по отмашке сверху!

luger_max_otto 26 августа 2018 | 19:56

Это ты глупость говоришь. Есть Конституция. Отказ антиконституционен. Вот и все.
Банду Хутина- на пуй.

serhio_25__ 26 августа 2018 | 20:09

luger_max_otto: ""Это ты глупость говоришь. Есть Конституция. Отказ антиконституционен. Вот и все.
Банду Хутина- на пуй. "" - точно-точно, Конституция дает нам право на свободное перемещение, светофоры и "зебры" антиконституционны.

parasuk_ 26 августа 2018 | 19:06

Жулик и вор навальный уже пару лишних лит на свободе воздух портит. Надо исправить эту ошибку правосудия.

anemon 26 августа 2018 | 19:35

parasuk_: Ошибка правосудия - существование вашей пригожинской конторки, с вами, дураками, либо уголовниками, либо педерастами, чтобы компромат на вас был, а то, не дай бог, соскочите с вашего любимого занятия.

vezdehod 26 августа 2018 | 19:41

parasuk_:
Жулик и вор навальный уже пару лишних лит на свободе воздух портит. Надо исправить эту ошибку правосудия.
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Жулики и воры обитают в кооперативе "Озеро", а Алексей Навальный за них, постоянно. сидит.

(комментарий скрыт)

klink 26 августа 2018 | 19:17

Держиморды.

wokal 26 августа 2018 | 19:21

а теперь пускай эта власть скажет как называется тот президент который вопреки воли 92 % граждан идёт

sbk 26 августа 2018 | 19:29

Даже по их "законам" обязаны альтернативную площадку предложить...

nadin57 26 августа 2018 | 19:31

Каждый день проходят митинги в разных городах и без навального.. никто не ждет, когда он там, чего-то согласует...
навальному эта реформа на фиг не здалась... так попакостить и именно 9-го бузу устроить - вот и все , что ему надо

tverboul 26 августа 2018 | 20:07

nadin57:
А если даже так - какое право они имеют ему митинг запрещать?

zolingen 26 августа 2018 | 19:38

Как же они боятся. Чувствуют скорый конец и торопятся дограбить страну, довезти весь закупленный героин, закрепиться на последний срок в мэриях, думах, судах, кремлях, управдомах.

ss2020 26 августа 2018 | 19:45

ДУХ КАДДАФИ бродит по столице!)))

putin_itogy 26 августа 2018 | 19:45

Власть чекистского тирана плевала на Закон.
Они тычут быдло в свой Свод Понятий..

cromwel 26 августа 2018 | 19:47

Водить буратин за нос на митинг разрешено только кпрф

put__out 26 августа 2018 | 19:47

Надо бы помочь зюганавцам митинг провести, пусть комуняки постоят в сторонке отдохнут...

dhtlbyf 26 августа 2018 | 20:05

Настаёт время отклонять Власти Москвы. от власти. Без вариантов

tverboul 26 августа 2018 | 20:05

Давайте строить новости по-другому. Шендерович уже сказал, что сообщать об отказе Навальному в проведении митинга или о его аресте так же глупо, как писать в новостях, что Волга впадает в Каспийское море. Будите нас только в случае разрешения митинга или незадержания Навального. Вот тогда это действительно будет сенсация.

kp6ic 26 августа 2018 | 20:09

пенсии - повестка кпрф и справедливой россии? против пенсий - это агитация за эти партии?
безумные идиоты. я в шоке.

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