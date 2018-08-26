Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом Новичок, снова госпитализирован
Врачи подозревают у него менингит. Об этом брат Роули рассказал в интервью Дейли Миррор. По его словам, врачи пока не знают, с каким видом менингита они имеют дело. Ухудшение состояния Чарли Роули его брат связывает с отравлением и с тем, что его слишком рано выписали из больницы.
Напомню, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Они нашли на улице флакон из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество. Стерджес умерла в больнице через несколько дней.
Комментарии3
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rips4 26 августа 2018 | 18:38
И этого торчка решили грохнуть? А то, инфоповоды заканчиваются..)
zukus 26 августа 2018 | 18:41
rips4: А тело потом сожгут без вскрытия, как тушки скрипальской кошки и хомячкоув.
skull__ 26 августа 2018 | 18:52
Чирий на з@днице этого наркота тоже будет подробно на Эхе освещаться?