Российское Минобороны утверждает, что в провинции Идлиб готовится инсценировка химатаки против мирного населения
Российское Минобороны утверждает, что в сирийской провинции Идлиб в течение двух суток готовится инсценировка химической атаки против мирного населения. Об этом Интерфаксу заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. По данным ведомства, в регион уже прибыли некие «англоязычные специалисты». Для инсценировки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором. В Минобороны заявляют, что США могут использовать эту атаку как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.
Комментарии1
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opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:37
Кто-то ещё верит нашему Министерству лжи и дезы?