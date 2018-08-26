Российское Минобороны утверждает, что в провинции Идлиб готовится инсценировка химатаки против мирного населения

Российское Минобороны утверждает, что в сирийской провинции Идлиб в течение двух суток готовится инсценировка химической атаки против мирного населения. Об этом Интерфаксу заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. По данным ведомства, в регион уже прибыли некие «англоязычные специалисты». Для инсценировки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором. В Минобороны заявляют, что США могут использовать эту атаку как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.