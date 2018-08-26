Z Архив новостей новости
5 30 6 1224
18:31, 26 августа 2018

В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин

В Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офиса, окна которого выходят на центральную городскую магистраль. Другой омский портал Город55.Ру сообщает, что в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. В местном аэропорту стоит самолет специального летного отряда «Россия».

Ранее сообщалось, что глава государства может приехать в город с 27 по 29 августа и посетить Омский нефтезавод.

Региональное турне Владимира Путина начнется уже завтра с города Кемерово. Также сообщается, что президент намерен посетить Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

begly_ 26 августа 2018 | 18:37

Обычная международная практика безопасности., ничего нового.

taglit 26 августа 2018 | 18:40

begly_: окурок маскируется..., - видно не читал "Мастера и Маргариту":
Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он
иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что
он будет делать в сегодняшний вечер.
"Какая-то нелепая постановка вопроса..." - помыслил Берлиоз и
возразил:
- Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен
более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне
свалится на голову кирпич...
- Кирпич ни с того ни с сего, - внушительно перебил неизвестный, -
никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он
ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.


Так что пусть готовится!

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:45

taglit: Интересно, в чём опасность для вождя? Кто-то смачно плюнет сверху на кортеж?

tvitov66 26 августа 2018 | 18:50

opiatnovyi63: боятся что нацЛидер сможет услышать как и какими словами его "любит" народец, которого доят и обирают его друзья

archibald_dandy_esquire 26 августа 2018 | 18:53

opiatnovyi63:
прямо вестерн какой-то - когда бандиты въезжают в городок, то обыватели закрывают окна и двери - правда, это не спасает от беспредела

vezdehod 26 августа 2018 | 18:42

begly_:
Обычная международная практика безопасности., ничего нового.
===============================================================
Не гони "Пургу" - это только царь батюшка боится своих холопов.

begly_ 26 августа 2018 | 18:45

vezdehod:

Все боятся. Поэтому и существуют такие правила во всем мире.

tvitov66 26 августа 2018 | 18:55

begly_: в 2014г я лично стоял на пешеходном переходе в центре Лондона и мимо проехал мэр Лондона (Борис Джонсон), на простом велосипеде, вот такие существуют такие правила во всем мире. Так что не надо свистеть

ivanov356 26 августа 2018 | 18:56

begly_: При Иване Грозном просто позволяли дамам выставлять другие безопасные части тела.

hz6691 26 августа 2018 | 18:45

begly_: Где Омск, а где "международная практика" трусливых диктаторов?

virgenu 26 августа 2018 | 18:47

begly_: Обама часто навещал свою родину Чикаго.Нигде ничего не перекрывали, никакой паники- кортеж из четырёх машин проезжал, соблюдая все правила. Точно так же и Трамп.

begly_ 26 августа 2018 | 18:51

virgenu:

Это вам так кажется, что у президента США плохая охрана или его меньше ценят чем Российского.

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:49

begly_: Причём тут международная практика? У нас своя теория и практика зачистки улиц , площадей и целиком городов от народа чтобы обезопасить вождя от недоброжелательных взглядов и высказываний!

begly_ 26 августа 2018 | 18:53

opiatnovyi63:

Все прогрессивное человечество стремится жить по международным стандартам. Чем Россияне хуже?

kodes Сергей Кодес 26 августа 2018 | 18:37

А то Росгвардия взломает двери.

maestro_air 26 августа 2018 | 18:38

А дышать то можно?

virgenu 26 августа 2018 | 18:38

Путин до судорог боится народной любви!

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:39

А форточки приоткрывать тоже нельзя?А смотреть сквозь оконное стекло можно?

begly_ 26 августа 2018 | 18:47

opiatnovyi63: evgeny_biolog:

Форточки можно., если хотите, чтобы к вам прилетело.

evgeny_biolog 26 августа 2018 | 18:43

А форточки можно открывать?

gregor 26 августа 2018 | 18:44

Открывать нельзя не толь окна , но и двери и рот .

polikarpich 26 августа 2018 | 18:47

А то сглазят ещё, чего доброго. Тьфу-тьфу-тьфу!

koshkaedu 26 августа 2018 | 18:47

fake news

eduard53 26 августа 2018 | 18:49

А что, в открытые окна легче свинцовые мухи залетают от любимого вождя?

putin_itogy 26 августа 2018 | 18:49

Ничтожный тиран Цахес боится до смертельного ужаса,
если в окне сверкнёт своим пенсне омский интеллигент..
И тогда недокормеленый капустой нацгвардеец,
обязательно поразит его метким выстрелом из "Выхлопа"..

idruker 26 августа 2018 | 18:50

.... а то граждане ослепнут от исходящего солнечного сияния

rodnic 26 августа 2018 | 18:51

А если я захочу покончить с собой, выбросившись из окна, тоже нельзя?

kazlevich1949 26 августа 2018 | 18:52

Вот когда человек читает, что в Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин, то нормальный человек сразу предположит, что следом за самолётом Путина для прикрытия над Омском пролетит ещё и стадо коров? Или с окнами секрет по каким другим причинам? Ещё пацаном будучи, помню в Уфу приезжали и Хрущёв и Брежнев, да так проезжали они по улицам, что я стоя на обочине мог с Хрущёвым за руку поздороваться через открытое окно его ЗИСа... или с Брежневым через такое же открытое окно ЗИЛа. Про летающих коров тогда никто ничего не говорил...

peresvet73 26 августа 2018 | 18:53

Воняет?!

dwon 26 августа 2018 | 18:55

В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин
-------------------
Почему нельзя открывать окна? Вонь будет стоять невыносимая или что?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 457 6 5376 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 452 6 5685 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 502 6 39704 10:53
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Новости

В Белом доме объяснили, куда пропал Дмитрий Медведев По официальной версии, второе лицо в государстве получило спортивную травму…

5 79 6 30901
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 166 6 13911 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 245 6 23775 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 65 6 6948 24.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 79 6 8623 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 182 6 19958 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 6809 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10888 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7139 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 41 6 5389 24.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 48 6 6399 24.08
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 379 6 51314 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6993 20.08

Популярное за неделю

Новости

Россия увеличивает золотой запас, чтобы защититься от долларовых санкций За 10 лет Россия увеличила добычу драгоценных металлов более, чем в 4 раза…

5 68 6 15324
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 92 6 135425 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 245 6 23775 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 42 6 524002 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 131375 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7212941
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3631577

Сегодня в эфире