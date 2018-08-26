В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин
В Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офиса, окна которого выходят на центральную городскую магистраль. Другой омский портал Город55.Ру сообщает, что в город уже прибыла группа подготовки к визиту президента. В местном аэропорту стоит самолет специального летного отряда «Россия».
Ранее сообщалось, что глава государства может приехать в город с 27 по 29 августа и посетить Омский нефтезавод.
Региональное турне Владимира Путина начнется уже завтра с города Кемерово. Также сообщается, что президент намерен посетить Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.
Комментарии30
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begly_ 26 августа 2018 | 18:37
Обычная международная практика безопасности., ничего нового.
taglit 26 августа 2018 | 18:40
begly_: окурок маскируется..., - видно не читал "Мастера и Маргариту":
Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он
иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что
он будет делать в сегодняшний вечер.
"Какая-то нелепая постановка вопроса..." - помыслил Берлиоз и
возразил:
- Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен
более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне
свалится на голову кирпич...
- Кирпич ни с того ни с сего, - внушительно перебил неизвестный, -
никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он
ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.
Так что пусть готовится!
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:45
taglit: Интересно, в чём опасность для вождя? Кто-то смачно плюнет сверху на кортеж?
tvitov66 26 августа 2018 | 18:50
opiatnovyi63: боятся что нацЛидер сможет услышать как и какими словами его "любит" народец, которого доят и обирают его друзья
archibald_dandy_esquire 26 августа 2018 | 18:53
opiatnovyi63:
прямо вестерн какой-то - когда бандиты въезжают в городок, то обыватели закрывают окна и двери - правда, это не спасает от беспредела
vezdehod 26 августа 2018 | 18:42
begly_:
Обычная международная практика безопасности., ничего нового.
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Не гони "Пургу" - это только царь батюшка боится своих холопов.
begly_ 26 августа 2018 | 18:45
vezdehod:
Все боятся. Поэтому и существуют такие правила во всем мире.
tvitov66 26 августа 2018 | 18:55
begly_: в 2014г я лично стоял на пешеходном переходе в центре Лондона и мимо проехал мэр Лондона (Борис Джонсон), на простом велосипеде, вот такие существуют такие правила во всем мире. Так что не надо свистеть
ivanov356 26 августа 2018 | 18:56
begly_: При Иване Грозном просто позволяли дамам выставлять другие безопасные части тела.
hz6691 26 августа 2018 | 18:45
begly_: Где Омск, а где "международная практика" трусливых диктаторов?
virgenu 26 августа 2018 | 18:47
begly_: Обама часто навещал свою родину Чикаго.Нигде ничего не перекрывали, никакой паники- кортеж из четырёх машин проезжал, соблюдая все правила. Точно так же и Трамп.
begly_ 26 августа 2018 | 18:51
virgenu:
Это вам так кажется, что у президента США плохая охрана или его меньше ценят чем Российского.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:49
begly_: Причём тут международная практика? У нас своя теория и практика зачистки улиц , площадей и целиком городов от народа чтобы обезопасить вождя от недоброжелательных взглядов и высказываний!
begly_ 26 августа 2018 | 18:53
opiatnovyi63:
Все прогрессивное человечество стремится жить по международным стандартам. Чем Россияне хуже?
kodes Сергей Кодес 26 августа 2018 | 18:37
А то Росгвардия взломает двери.
maestro_air 26 августа 2018 | 18:38
А дышать то можно?
virgenu 26 августа 2018 | 18:38
Путин до судорог боится народной любви!
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 18:39
А форточки приоткрывать тоже нельзя?А смотреть сквозь оконное стекло можно?
begly_ 26 августа 2018 | 18:47
opiatnovyi63: evgeny_biolog:
Форточки можно., если хотите, чтобы к вам прилетело.
evgeny_biolog 26 августа 2018 | 18:43
А форточки можно открывать?
gregor 26 августа 2018 | 18:44
Открывать нельзя не толь окна , но и двери и рот .
polikarpich 26 августа 2018 | 18:47
А то сглазят ещё, чего доброго. Тьфу-тьфу-тьфу!
koshkaedu 26 августа 2018 | 18:47
fake news
eduard53 26 августа 2018 | 18:49
А что, в открытые окна легче свинцовые мухи залетают от любимого вождя?
putin_itogy 26 августа 2018 | 18:49
Ничтожный тиран Цахес боится до смертельного ужаса,
если в окне сверкнёт своим пенсне омский интеллигент..
И тогда недокормеленый капустой нацгвардеец,
обязательно поразит его метким выстрелом из "Выхлопа"..
idruker 26 августа 2018 | 18:50
.... а то граждане ослепнут от исходящего солнечного сияния
rodnic 26 августа 2018 | 18:51
А если я захочу покончить с собой, выбросившись из окна, тоже нельзя?
kazlevich1949 26 августа 2018 | 18:52
Вот когда человек читает, что в Омске жителям центра города полиция рекомендует не открывать окна 28 августа – когда, предположительно, в Омск приедет президент Путин, то нормальный человек сразу предположит, что следом за самолётом Путина для прикрытия над Омском пролетит ещё и стадо коров? Или с окнами секрет по каким другим причинам? Ещё пацаном будучи, помню в Уфу приезжали и Хрущёв и Брежнев, да так проезжали они по улицам, что я стоя на обочине мог с Хрущёвым за руку поздороваться через открытое окно его ЗИСа... или с Брежневым через такое же открытое окно ЗИЛа. Про летающих коров тогда никто ничего не говорил...
peresvet73 26 августа 2018 | 18:53
Воняет?!
dwon 26 августа 2018 | 18:55
В Омске жителям центра полиция рекомендует не открывать окна 28 августа, когда, предположительно, в Омск приедет Путин
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Почему нельзя открывать окна? Вонь будет стоять невыносимая или что?