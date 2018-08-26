В подмосковном Королеве ликвидирован пожар в жилом доме, продолжавшийся более девяти часов, сообщает РИА. В тушении участвовало два вертолета МЧС. Площадь возгорания превысила триста кв. метров. Крыша дома почти полностью сгорела.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в доме живет около двухсот человек, в том числе, местные депутаты. Большинство из них эвакуировалось самостоятельно.