В подмосковном Королеве ликвидирован пожар в жилом доме, продолжавшийся более девяти часов
В подмосковном Королеве ликвидирован пожар в жилом доме, продолжавшийся более девяти часов, сообщает РИА. В тушении участвовало два вертолета МЧС. Площадь возгорания превысила триста кв. метров. Крыша дома почти полностью сгорела.
По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в доме живет около двухсот человек, в том числе, местные депутаты. Большинство из них эвакуировалось самостоятельно.
Комментарии1
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aallttoo 26 августа 2018 | 18:50
Более девяти часов.
Бензином тушили?