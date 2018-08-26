Сегодня не стало американского сенатора Джона Маккейна. Он был противником действующего президента США и выступал с резкой критикой в адрес российской власти.

Спустя час после того, как стало известно о смерти сенатора Джон Маккейна, лидер демократов в Палате Представителей Чак Шумер предложил переименовать одно из зданий Сената — Рассел Билдинг, в честь Джона Маккейна. Резолюцию Чак Шумер внесет в ближайшее время.

Дональд Трамп высказал соболезнования и поддержку семье Маккейна в коротком твите, но ничего не сказал об ушедшем сенаторе. В отличие даже от первой леди Мелании, которая поблагодарила Маккейна за службу стране.

Это и не удивительно, потому что весь последний год, зная о болезни Маккейна, Трамп не прекращал его атаковать — в том числе, многократно призывая к отставке после того, как Маккейн, в середине лечения, прилетел в Вашингтон и проголосовал против отмены Обамакэр. Пресса ранее сообщала, Трампа было решено не приглашать на будущие похороны Джона Маккейна. Вместо действующего президента, речь на панихиде произнесут Барак Обама и Джордж Буш-мл, как того захотел сам Маккейн.

После известия о смерти сенатора, Барак и Мишель Обама выпустили заявление — Джон Маккейн был лучшим примером того, как человек имел мужество ставить высшее благо выше своих интересов, и что «мы все у него за это в долгу».

Билл Клинтон особенно поблагодарил Маккейна за помощь в нормализации отношений США с Вьетнамом. Джо Байден, в длинном заявление, назвал Джон Маккейна человеком мужества, честности, чести, достоинства и, главное, другом. Бывший президент США Джимми Картер назвал Маккейна патриотом страны в лучшем смысле этого слова.

Сенатор-республиканец Джефф Флейк, как и Маккейн от штата Аризона, который тоже стал одним из немногих критиков Трампа внутри партии, посвятил сенатору Маккейну колонку в Вашингтон Пост, в которой написал, что «мы можем больше никогда не увидеть человека такого как он, но именно Маккейн является отражением Америки — именно таким, которое нам нужно сейчас больше всего».

Сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, через два дня после того, как прекратил лечение от рака головного мозга в терминальной стадии.