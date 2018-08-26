Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован из спецприемника
Сергей Удальцов продолжает самую радикальную форму протеста – он под стражей держит сухую голодовку и уже 13-й день не ест и не пьет. Несмотря на капельницы, у него сильное обезвоживание, сообщила «Эху Москвы» жена активиста Анастасия Удальцова, которая видела мужа сегодня в больнице. Анастасия Удальцова добавила, что ее мужу необходимо как можно дольше пробыть в больнице, чтобы хотя бы немного восстановить здоровье. Ранее, координатор «Левого фронта» был госпитализирован на пятый день сухой голодовки, его вскоре отправили обратно. Активист объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы, когда его посадили в спецприемник. Суд назначил ему 30 суток административного ареста за то, что на согласованной акции против повышения пенсионного возраста Сергей Удальцов сжег портреты спикеров Госдумы и Совета Федерации.
В полиции это расценили как повторное нарушение правил проведения митингов.
Комментарии2
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andreykochnev 26 августа 2018 | 18:11
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putin2018 26 августа 2018 | 18:13
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