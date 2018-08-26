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18:05, 26 августа 2018

Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти

Алексея Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти. Суд пройдет в понедельник. Об этом сам политик написал из ОВД «Даниловское», где он сейчас находится, после разговора с сотрудниками полиции. Навальный был задержан за две недели до проведения общероссийской акции против пенсионной реформы, которую планировалось устроить 9 сентября, в Единый день голосования. Навальный пишет также, что сидит сейчас в камере ОВД вместе с бомжем по имени Александр. Их почему-то решили поместить вместе, хотя рядом две пустые камеры. У Александра отобрали обувь. Так что атмосфера в нашей крохотной камере очень располагающая, — пишет политик.

Комментарии

8

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putin2018 26 августа 2018 | 18:09

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

unprejudiced 26 августа 2018 | 18:10

Слава правоохранительным органам! Если в январе в отношении персонажа оставили протокол, его по закону обязаны рассмотреть и вынести по нему справедливое законное судебное решение

sbk 26 августа 2018 | 18:16

Надо для правдивости пару полицейских уволить.
Из тех, что его "искали". За несоответствие.

ramus 26 августа 2018 | 18:17

Врал, врут и будут врать.

begly_ 26 августа 2018 | 18:28

Ну и какой он бомж этот капитан Александр, если под крышей внутренних дел работает?

begly_ 26 августа 2018 | 18:31

А курочку то Навальный из вражеского общепита KFC наёдывает. Пенсионерам России, за которых он якобы собрался "протестовать" такие рестораны общественного питания и не снились.

na555 26 августа 2018 | 18:31

Срок давности давно истек.

zolingen 26 августа 2018 | 18:39

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