Алексея Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти. Суд пройдет в понедельник. Об этом сам политик написал из ОВД «Даниловское», где он сейчас находится, после разговора с сотрудниками полиции. Навальный был задержан за две недели до проведения общероссийской акции против пенсионной реформы, которую планировалось устроить 9 сентября, в Единый день голосования. Навальный пишет также, что сидит сейчас в камере ОВД вместе с бомжем по имени Александр. Их почему-то решили поместить вместе, хотя рядом две пустые камеры. У Александра отобрали обувь. Так что атмосфера в нашей крохотной камере очень располагающая, — пишет политик.