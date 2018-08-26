В Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Позорный полк» против повышения пенсионного возраста
Организатором акции стало движение «Сила народа». Участники прошли с портретами депутатов «Единой России», которые проголосовали в первом чтении за законопроект пенсионной реформы, сообщает сообщество Komsagram в ВКонтакте. На акции люди требовали отставки правительства.
В конце шествия участники выбросили портреты единороссов в импровизированное «мусорное ведро».
Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что 9 сентября улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города. Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.
Комментарии7
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unprejudiced 26 августа 2018 | 18:19
По сколько платили за участие в этой вакханалии? кстати, участники этой акции и всех остальных против повышения пенсионного возраста, вы готовы отчислять в пенсионный фонд до 90% своей зп чтобы платить пенсии без повышения возраста? Сомневаюсь, ведь выходят на них те кто вообще не работает официально и соответственно отчислений не производит. А поэтому хотят сидеть у нас с вами, работающие и за нас счет жрать в 3 горда в 55 лет
ramses333 26 августа 2018 | 18:26
unprejudiced: Написавшего сей текст надо отправлять на пенсию по инвалидности.
ramses333 26 августа 2018 | 18:28
ramses333: Имеется в виду текст г-на unprejudiced.
taglit 26 августа 2018 | 18:37
ramses333: как быстро "Бессмертный полк" превратился в "Позорный полк", - неча государству прихватывать народную инициативу, - вернется бумерангом!
orein51 26 августа 2018 | 18:50
ramses333: и в дурнушку...
srk2658lu 26 августа 2018 | 18:31
Здорово придумано: "Позорный полк" из проголосовавших депутатов и на помойку!
rusof_ob 26 августа 2018 | 18:56
А портрет полководца несли?