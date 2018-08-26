В Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Позорный полк» против повышения пенсионного возраста

Организатором акции стало движение «Сила народа». Участники прошли с портретами депутатов «Единой России», которые проголосовали в первом чтении за законопроект пенсионной реформы, сообщает сообщество Komsagram в ВКонтакте. На акции люди требовали отставки правительства.

В конце шествия участники выбросили портреты единороссов в импровизированное «мусорное ведро».

Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента столичной безопасности Владимир Черников. Он пояснил, что 9 сентября улицы, где Навальный хотел провести шествие и митинг, будут заняты в связи с празднованием Дня города. Альтернативной площадки для проведения мероприятия заявителям предложено не было.