Почти десять часов боролись сегодня с пожаром в жилом доме в подмосковном Королеве

К тушению огня привлекли даже вертолеты.

Вертолеты разбудили этим утром многих жителей восточной части Королева. Авиация несколько раз пролетела в сторону Клязьмы, а потом обратно, ближе к центру района Юбилейный, откуда уже поднимался густой темный дым. Пожар на верхнем этаже семиэтажного кирпичного дома постройки начала нулевых вспыхнул, как теперь выясняется, около шести утра. И в течение нескольких часов охватил площадь, по разным данным, от трехсот до пятисот квадратных метров. К месту происшествия прибыло большое количество машин МЧС, скорая, но, как показали дальнейшие события, оперативно справиться с огнем им не удавалось. И хотя пожарные лестницы доставали до верхних этажей, объема воды, который подавали по рукавам, судя по всему, было недостаточно.

Одной из главных причин такого сильного распространения огня, по мнению местных жителей, стало большое количество дерева, которое использовалось при строительстве и отделки мансардных этажей. К полудню выгорел практически весь этаж, кое-где обвалилась крыша, но по-прежнему валил густой дым, который был виден в городе за несколько километров. Зато, судя по сообщениям, никто серьезно не пострадал. Часть жильцов успели выйти из дома сами, часть эвакуировали приехавшие спасатели. Некоторые оказались на улице в домашней одежде. Пока нет официальной информации, о причине возгорания говорят разное: это могло быть замыкание в шахте лифта или неисправность в серверной, которая расположена в одной из квартир. Или совсем дикая версия — в одной из мансард, якобы, готовили шашлыки.

Пожарные контролируют ситуацию на месте пожара в Королеве, сообщил заместитель начальника Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

Всего в доме проживают более 200 человек. Пострадавших нет. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения в находящемся поблизости Доме культуры.