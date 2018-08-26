Координатор Левого фронта Сергей Удальцов снова госпитализирован. Он был доставлен в больницу из спецприемника. Об этом Интерфаксу сообщила жена политика, Анастасия. Подробности о состоянии мужа ей неизвестны, так как его будет разрешено навестить после 16-ти часов. Сергей Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток по обвинению в повторном нарушении организации митингов. После ареста он объявил сухую голодовку и на 5-й день был доставлен в больницу. Там он продолжил свою акцию, и на следующий день его вернули в спецприемник.