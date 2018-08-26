Сергей Удальцов снова госпитализирован
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов снова госпитализирован. Он был доставлен в больницу из спецприемника. Об этом Интерфаксу сообщила жена политика, Анастасия. Подробности о состоянии мужа ей неизвестны, так как его будет разрешено навестить после 16-ти часов. Сергей Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток по обвинению в повторном нарушении организации митингов. После ареста он объявил сухую голодовку и на 5-й день был доставлен в больницу. Там он продолжил свою акцию, и на следующий день его вернули в спецприемник.
Комментарии2
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m_doc 26 августа 2018 | 17:37
Удальцов умышленно наносит ущерб своему здоровью. Поэтому его нужно лечить либо 1) в дурке, либо 2) в платной клинике.
Фигли он врачей от реальных пациентов отвлекает? Тоже мне, развлечение нашёл, бездельник.
unprejudiced 26 августа 2018 | 18:00
цивилизованному мировому сообществу нет дела до удальцова, сенцова, наврального ибо они представителями этого самого цивилизованного мира, как и их сторонники, не являться