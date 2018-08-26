Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти
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Алексея Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти. Суд пройдет в понедельник. Об этом сам политик написал из ОВД «Даниловское», где он сейчас находится, после разговора с сотрудниками полиции. Навальный был задержан за две недели до проведения общероссийской акции против пенсионной реформы, которую планировалось устроить 9 сентября, в Единый день голосования. Навальный пишет также, что сидит сейчас в камере ОВД вместе с бомжем по имени Александр. Их почему-то решили поместить вместе, хотя рядом две пустые камеры. У Александра отобрали обувь. Так что атмосфера в нашей крохотной камере очень располагающая, — пишет политик.
Комментарии20
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navsegda 26 августа 2018 | 17:35
Вот такая вот в России полиция , не могут разыскать человека который не скрывается
gonduras_on_colyma 26 августа 2018 | 17:42
Поварёнышам из тролльчатника становится всё сложней оправдывать действия их хозяев.
Чтобы поверить в такую байду, нужно быть полным мозговым ампутантом.
Но сейчас набегут сюда патрики и начнут хором кричать, что это всё чистая правда.
zapadnay 26 августа 2018 | 17:46
Стыд и позор.
Лучше бы молчали.
romashka__ 26 августа 2018 | 17:59
Абсурдная ситуация в России.
Спасибо Навальному за его расследования и мужество. Люди должны беречь лидеров оппозиции и не отдавать их на растерзание гопникам.
antiboh 26 августа 2018 | 18:08
zapadnay: так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти.//
Так его же в мае уже сажали на 30-ть суток! И даже там не могли найти?!
Позорище властям трусливым.
vezdehod 26 августа 2018 | 18:13
Его искали с Октября 1917 года - прятался в "Шалаше" в Разливе.
kamen_12 26 августа 2018 | 17:55
navsegda: Иудеи Иисуса распяли,
Иудеев мы врагами считали,
Иудеев мы в Россию не звали,
Почему ж Россией правят жиды?!
navsegda 26 августа 2018 | 18:01
kamen_12: Так Иисус сам иудей , если конечно но был
navsegda 26 августа 2018 | 18:03
navsegda: Потом его распяли не иудеи , а римляне , иудеи бы побили камнями , а распятие римская фишка
kamen_12 26 августа 2018 | 18:25
navsegda: Наши предки в православьи крестились,
Наши батьки жить по-русски учились,
Мы и сами русаками родились,
Почему ж Россией правят жиды?!
protoukrop 26 августа 2018 | 17:56
navsegda: Более того, полиция разыскивала "Навального" когда сам Навальный и в апреле, и в июне отбывал месячные отсидки в полиции. Они уже перешли на открытое издевательство над людьми. Убить не могут потому что боятся общественного взрыва, и издеваются над человеком как могут.
ihtamnet 26 августа 2018 | 17:38
Крутая полиция, чо.
zemljanka 26 августа 2018 | 17:40
кого дурят
клоуны-садисты
sorcerer_alastor 26 августа 2018 | 17:48
О Дьявол и Сатана!
Более липового предлога и придумать трудно!
"Пол года плохая погода!
Пол года совсем никуда!
Пол года плохая погода...
Пол года совсем никуда!
Никуда-никуда
Нельзя укрыться нам,
Но откладывать жизнь
Никак нельзя...
Никуда-никуда,
Но знай, что где-то там
Кто-то ищет тебя
Среди дождя..."
Пол года искали человека, который у всех на виду и никуда не делся!
М-да... Россия катится в гэбэшную пропасть.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 17:49
Не полиция , а сборище дегенератов...
venq 26 августа 2018 | 17:57
полиция не виновата! она в строгом соответствии со своим уставом, тихо смеясь, чтоб не заметили, обязана выполнять все гавнюшатства своей власти. :D
venq 26 августа 2018 | 18:00
а от исполнений в части Навального, ей никак отвертеться-схалтурить нельзя.
потому что все эти исполнения всегда на особом контроле на самом верху. :(
marineru 26 августа 2018 | 18:02
Чтобы ароматами ног бомжа Алексея наказать. Просто пытка специальная такая.
Алексей, держись..
kazlevich1949 26 августа 2018 | 18:03
Ну вот, теперь у Навального есть свидетель, что он сидит в камере ОВД «Даниловское» в Москве, а не где нибудь в камере ОВД на Карибах или Таити...
begly_ 26 августа 2018 | 18:06
Звание того "бомжа", который Навального своими носками травит, звание?