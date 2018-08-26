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17:31, 26 августа 2018

Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти

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Блоги

Алексей Навальный политик

Такие новости У меня все хорошо. Сижу в камере ОВД «Даниловское» вместе с 66-летним бомжом Александром. Отдал ему оставшуюся KFC-курицу, написал для него жалобу на то, что отобрали обувь. Ведем сейчас светскую беседу об урбанистике и городских пространствах…

5 97 6 14199 16:52
Kобщество, задержания, мнения

Алексея Навального задержали за акцию, которая проходила в январе, так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти. Суд пройдет в понедельник. Об этом сам политик написал из ОВД «Даниловское», где он сейчас находится, после разговора с сотрудниками полиции. Навальный был задержан за две недели до проведения общероссийской акции против пенсионной реформы, которую планировалось устроить 9 сентября, в Единый день голосования. Навальный пишет также, что сидит сейчас в камере ОВД вместе с бомжем по имени Александр. Их почему-то решили поместить вместе, хотя рядом две пустые камеры. У Александра отобрали обувь. Так что атмосфера в нашей крохотной камере очень располагающая, — пишет политик.

Комментарии

20

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navsegda 26 августа 2018 | 17:35

Вот такая вот в России полиция , не могут разыскать человека который не скрывается

gonduras_on_colyma 26 августа 2018 | 17:42

Поварёнышам из тролльчатника становится всё сложней оправдывать действия их хозяев.
Чтобы поверить в такую байду, нужно быть полным мозговым ампутантом.
Но сейчас набегут сюда патрики и начнут хором кричать, что это всё чистая правда.

zapadnay 26 августа 2018 | 17:46

Стыд и позор.
Лучше бы молчали.

romashka__ 26 августа 2018 | 17:59

Абсурдная ситуация в России.
Спасибо Навальному за его расследования и мужество. Люди должны беречь лидеров оппозиции и не отдавать их на растерзание гопникам.

antiboh 26 августа 2018 | 18:08

zapadnay: так как полгода полиция его разыскивала и не могла найти.//
Так его же в мае уже сажали на 30-ть суток! И даже там не могли найти?!
Позорище властям трусливым.

vezdehod 26 августа 2018 | 18:13

Его искали с Октября 1917 года - прятался в "Шалаше" в Разливе.

(комментарий скрыт)

kamen_12 26 августа 2018 | 17:55

navsegda: Иудеи Иисуса распяли,
Иудеев мы врагами считали,
Иудеев мы в Россию не звали,
Почему ж Россией правят жиды?!

navsegda 26 августа 2018 | 18:01

kamen_12: Так Иисус сам иудей , если конечно но был

navsegda 26 августа 2018 | 18:03

navsegda: Потом его распяли не иудеи , а римляне , иудеи бы побили камнями , а распятие римская фишка

kamen_12 26 августа 2018 | 18:25

navsegda: Наши предки в православьи крестились,
Наши батьки жить по-русски учились,
Мы и сами русаками родились,
Почему ж Россией правят жиды?!

protoukrop 26 августа 2018 | 17:56

navsegda: Более того, полиция разыскивала "Навального" когда сам Навальный и в апреле, и в июне отбывал месячные отсидки в полиции. Они уже перешли на открытое издевательство над людьми. Убить не могут потому что боятся общественного взрыва, и издеваются над человеком как могут.

ihtamnet 26 августа 2018 | 17:38

Крутая полиция, чо.

zemljanka 26 августа 2018 | 17:40

кого дурят
клоуны-садисты

sorcerer_alastor 26 августа 2018 | 17:48

О Дьявол и Сатана!

Более липового предлога и придумать трудно!

"Пол года плохая погода!
Пол года совсем никуда!
Пол года плохая погода...
Пол года совсем никуда!

Никуда-никуда
Нельзя укрыться нам,
Но откладывать жизнь
Никак нельзя...

Никуда-никуда,
Но знай, что где-то там
Кто-то ищет тебя
Среди дождя..."

Пол года искали человека, который у всех на виду и никуда не делся!

М-да... Россия катится в гэбэшную пропасть.

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 17:49

Не полиция , а сборище дегенератов...

venq 26 августа 2018 | 17:57

полиция не виновата! она в строгом соответствии со своим уставом, тихо смеясь, чтоб не заметили, обязана выполнять все гавнюшатства своей власти. :D

venq 26 августа 2018 | 18:00

а от исполнений в части Навального, ей никак отвертеться-схалтурить нельзя.
потому что все эти исполнения всегда на особом контроле на самом верху. :(

marineru 26 августа 2018 | 18:02

Чтобы ароматами ног бомжа Алексея наказать. Просто пытка специальная такая.
Алексей, держись..

kazlevich1949 26 августа 2018 | 18:03

Ну вот, теперь у Навального есть свидетель, что он сидит в камере ОВД «Даниловское» в Москве, а не где нибудь в камере ОВД на Карибах или Таити...

begly_ 26 августа 2018 | 18:06

Звание того "бомжа", который Навального своими носками травит, звание?

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