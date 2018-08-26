Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении взыскать с России более 4,5 миллиардов долларов по газовым контрактам. Он сказал об этом во время запуска газопровода в Донецкой области, отметив, что прошла уже тысяча дней с того момента, как Украина живет без российского газа в условиях эмбарго, которое применила против них Россия.

Напомню, Стокгольмский арбитраж в феврале обязал Газпром выплатить Украине более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку газа. С учетом долга Нафтогаза за уже поставленное топливо, выплаты Газпрома должны были составить около трех миллиардов. Российская компания с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу.