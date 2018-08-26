Порошенко заявил о намерении взыскать с России более 4,5 миллиардов долларов по газовым контрактам
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении взыскать с России более 4,5 миллиардов долларов по газовым контрактам. Он сказал об этом во время запуска газопровода в Донецкой области, отметив, что прошла уже тысяча дней с того момента, как Украина живет без российского газа в условиях эмбарго, которое применила против них Россия.
Напомню, Стокгольмский арбитраж в феврале обязал Газпром выплатить Украине более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку газа. С учетом долга Нафтогаза за уже поставленное топливо, выплаты Газпрома должны были составить около трех миллиардов. Российская компания с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу.
Комментарии27
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ura_123 26 августа 2018 | 17:40
Газопровод в Авдеевке? Гнездо сепаратизма становится всё меньше и меньше)))
minerr 26 августа 2018 | 18:01
ura_123: Ага... Это тот же самый советский газопровод. Свидомые разве что покрасили вентили в цвета Общества больных болезнью Дауна. Кстати ни один житель Авдеевки на выступление любимого тобой олигарха не пошёл - массовку он привёз как обычно с собой.
shakhtar 26 августа 2018 | 18:13
minerr: А че на не го ходить ,он же не артист ,
ura_123 26 августа 2018 | 18:14
minerr: Ну да,тыж прямо оттуда вещаешь)))
alexsokol777 26 августа 2018 | 18:24
ura_123:
Киевских сепаратистов ждут уютные бараки лагеря Пермь 18.
porvana_v_klochya 26 августа 2018 | 18:51
Помнится, некие акционеры "ЮКОСа" тоже пытались с РФ бабло сорвать. Даже судебное решение вроде как бы тоже было какой то конторы ( сорри, но уже не помню её названия за давностью дела ), не имевшей на это никаких юридических полномочий. А уж как местные эховские горе-эксперты типа всяких там Геращенко ( бывшего главы ЦБ РФ ) усерались тогда на Эхе, что России придется заплатить эти 50 лярдов баксов. И чё, заплатила им матушка-Россия? Да щаз. Технично так провела по губам этим акционерам, вчистую выиграв пересмотр этого дела. Так и на этот раз будет с этим абсолютно незаконным и неадекватным первоначальным решением Стокгольмского арбитража.
banyi3 26 августа 2018 | 17:45
Судиться это правильно, оттягивает вставание раком )
haldey 26 августа 2018 | 17:59
banyi3: Он не оттягивает ничего. Он выполняет приказ англосаксов. Максимально опустить территорию Украина, максимально снизить количество жителей, что бы сложнее было восстанавливать Украину. А восстанавливать придется России. А кому же еще. Мы уже восстанавливали Украину, и не раз. Восстановим и сейчас.
Полномасштабную войну развязать не удалось, тогда надо максимально нагадить на этой территории. Англосаксы всегда так поступают. Всю свою историю. Почему украинцы позволяют себя так унижать? Мера понимания в народе слаба. Украина слишком долго жила очень хорошо в СССР, лучше большинства республик! И заметьте, те кто жили лучше в СССР, те сами себя опустили в пропасть и поражены болезнью "русофобией". Что ж, клин клином! Сами в пропасть залезли сами и выбирайтесь. Мы только поможем, но за вас вытаскивать из дерьма не будем. Иначе урок истории не пойдет в прок!
Ну а свидомость только каленым железом выжигается! Сами, сами... Только когда в Украине после возгласа "слава Украине" глашатай будет получать в лоб, только тогда начнется исцеление, а пока будет продолжаться падение в пропасть...
Болезнь проникла очень глубоко, исцеление будет очень болезненным!
kotvinder2 26 августа 2018 | 18:12
haldey: А стоит ли восстанавливать эту Украину? Может лучше как те же британцы где-нибудь в Индии - аборигены на плантациях да рудниках жилы рвут, а вся прибыль в Москву.
eternity88 26 августа 2018 | 18:23
haldey: "Он выполняет приказ англосаксов. Максимально опустить территорию ...максимально снизить количество жителей, что бы сложнее было восстанавливать ..."
Ага, был уже англосаксов один такой подлый план - план Маршалла - Европу опустить, чтобы нам сложнее было восстанавливать, но... "что-то пошло не по плану". И теперь нам, "восстановителям окраин", самим до "опущенной Европы" как раком до Луны...
tiridas 26 августа 2018 | 18:42
eternity88: "Маршаллам" был нужен рынок для сбыта товаров.
parasuk_ 26 августа 2018 | 17:48
А порашкин министр уля супрун рассказал хохлам о питательных свойствах воды. Похоже, украинду ждут интересные времена :)
antimalin 26 августа 2018 | 17:52
Такой дядька с виду огромный, и с таким куриным мозгом. Наверное, любит ролевые игры и всегда прикидывается зайчиком белым и пушистым.
gригорьич 26 августа 2018 | 18:04
antimalin: parasuk_: haldey: banyi3: дорогие хлопчатобумажные друзья, зря стараетесь: воскресенье, бухгалтерия закрыта, платить вам некому. Выпейте боярышника, закусите кислыми щами, сходите на двор в сортир и забудьтесь тяжелым тролличьим сном, убогие.
parasuk_ 26 августа 2018 | 18:08
antimalin: Больше всего на свете наш педро любит засадить стакан горилки и вылезти в пьном виде на трибуну. Охранники стараются его в такие моменты спеленать и увезти, но им это не всегда удается
svoi216 26 августа 2018 | 17:58
А россияне все ждут когда же Украина замёрзнет без их газа
parasuk_ 26 августа 2018 | 18:04
svoi216: Они не знают, что пока у свидомого украинца есть кизяк он не замерзнет и не проголодается
minerr 26 августа 2018 | 18:07
svoi216: Так ведь в Словакии открыли несметные запасы газа, вот Словакия щедро и одаривает Залежную бесплатным газом. Только вот непонятно почему украинцы платят за этот газ в 20 раз больше чем при кровавом Яныке.
ura_123 26 августа 2018 | 18:16
minerr: В 30 раз,да что там 30- пиши 100 !
Кстати,не озвучишь тенденцию роста цены на газ в правоскрепной рассеюшке?
parasuk_ 26 августа 2018 | 18:19
ura_123: А когда свидомиты скакали по майдану, им обещали дешевый украинский газ. Правда им не сказали, что этот дешевый газ они будут покупать по европейским ценам :)
eternity88 26 августа 2018 | 18:25
ura_123: Да чо там, пяши исчо - 10030! Масква, она бальшие цыфры уважаить!
unprejudiced 26 августа 2018 | 18:03
прошла уже тысяча дней с того момента, как Украина живет без российского газа.. да вы что, а Словакия и Польша собственный газ втридорога кастрюлям поставляют? А то что решение арбитража будет отменено как заведомо незаконное - очевидно всем. Ведь если причина удовлетворения иска - майданутые очень бедные и поэтому их надо содержать, на законную ну никак не тянет
sergeoa 26 августа 2018 | 18:29
Дорогой Пётр Алексеевич, откройте пожалуйста тайну мятого костюма!
parasuk_ 26 августа 2018 | 18:38
sergeoa: Надеюсь, это он в окопе на передовой лежал, а не пьяный в канаве
sergeoa 26 августа 2018 | 18:40
parasuk_: так то он вам не Петрушка, а Укроп
zemljanka 26 августа 2018 | 18:40
Нелюди стравили соседей, поубивали 10 000 человек, а пригожинские тролли подвякивают гадости на соседей...
Никакие деньги не вернут людей с того света. Вечный позор януковичу и московским псам войны.
onerwolf 26 августа 2018 | 18:53
Благие сны алкоголика. Пить надо меньше.