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17:30, 26 августа 2018

В Комсомольске-на-Амуре прошла акция против пенсионной реформы под названием «Позорный полк»

Участники прошли с транспарантами и портретами депутатов-единороссов, которые проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Затем портреты депутатов бросили в импровизированное мусорное ведро, — сообщает «Новая газета». Акция была согласована с местными властями, но перед ее началом рабочие перекопали место, от которого должно было начаться шествие, объяснив это аварийными работами.
Акции против пенсионной реформы планируется провести и в других городах, в том числе, в Саратове и Ханты-Мансийске.

Комментарии

14

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equus 26 августа 2018 | 17:37

"Безмозглый полк"...

luger_max_otto 26 августа 2018 | 17:50

Он самый. Или- перефразируя Шафаревича, "маленький народец гебистов" :)

tv_victim 26 августа 2018 | 17:59

equus: Преступный

ura_123 26 августа 2018 | 17:37

Красавцы)))) Поклонской не хватало с портретом Милонова!

m_doc 26 августа 2018 | 17:41

Эховцы, чегой-то вы вдруг "забыли". что там шастали придурки из "Силы Народа"?
Напомню, что представляет собой это новоиспечённое движение:

"Сообщество Сила Народа посвящено Православию и призвано Поведать Людям Мидгард Земли о Рассвете и Начале Дня Сварога. Быть Добру !"

Эховцы, это ваши собратья по разуму! Гордитесь!

ura_123 26 августа 2018 | 17:47

m_doc: Какое счасть что твои родители проработают ещё после достижения пенсионного возраста. Ещё пять лет папа и восемь мама...

ura_123 26 августа 2018 | 18:11

m_doc: Кстати це хлопчик, на всех ваших акциях шастают православные моченосцы и всякие другие хоругвеносцы у которых в головах не ветер-ураган))

lenin3 26 августа 2018 | 17:42

А в это же время питерский хоккейный СКА(читай-Газпром,читай-бюджет РФ)собирается строить самую большую в мире(щас самая большая в Канаде)арену за 20лярдов рублей.Учитывая,что футбольная БакланАрена в том же Питере за время своей постройки подорожала минимум в три раза,эта же участь(подорожание)ждёт и хоккейную.Распил неизбежен,ибо зачем тогда начинать...

ura_123 26 августа 2018 | 17:49

lenin3: Газпром,национальное достояние!

dubitabam 26 августа 2018 | 17:54

прекрасное название, рикошетом дискредитирует мем Бессмертныйполк ! Кто же этот мудрый автор? Неужели Навальный? Правильно, надо приучать публику к простой мысли, что в России могут быть только позорные полки

equus 26 августа 2018 | 18:04

dubitabam:
"рикошетом дискредитирует мем Бессмертныйполк"
Бог знает, какие куски железобетона у кого в голове и как расставлены... Поэтому допускаю -- у кого-то может и срикошетить.

andy66 26 августа 2018 | 17:59

народ должен знать своих негодяев!

lynat 26 августа 2018 | 18:30

Молитесь за царя, ироды! ) Царь в обиду своих поддатых не даст и двушечку скостит. И наступит по всей рашке всеобщая благодать, ликование и танцы. Аминь!

opponent70 26 августа 2018 | 18:38

Не очень удачное название акции... Под дудку плешивого пляшут "депутаты" силовики, чиновники, правохоронители, нац."гвардия" и т.д. В обшей сложности их наберется пять с лишним миллионов! Раскормленных дармоедов, любителей вкусно пожрать и властвовать. У всех спецначисление огромных пенсий, ранний пенсионный возраст. А половина обычных тружеников, за счет которых жируют перечисленные мрази, просто не доживут до пенсии! Так что, более подходящее название акции - "Позорная армия дармоедов"!

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