В Комсомольске-на-Амуре прошла акция против пенсионной реформы под названием «Позорный полк»

Участники прошли с транспарантами и портретами депутатов-единороссов, которые проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Затем портреты депутатов бросили в импровизированное мусорное ведро, — сообщает «Новая газета». Акция была согласована с местными властями, но перед ее началом рабочие перекопали место, от которого должно было начаться шествие, объяснив это аварийными работами.

Акции против пенсионной реформы планируется провести и в других городах, в том числе, в Саратове и Ханты-Мансийске.