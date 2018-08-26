Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора ДжонаМаккейна

Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.

Джон Маккейн был активным критиком президента России Владимира Путина. Ему принадлежит фраза, что Путин представляет большую опасность для мира, чем ИГИЛ*. А в январе 2017 года, будучи гостем программы «Немцова.Интервью» на Дойче Велле, Маккейн назвал российского президента «убийцей». Путин в ответ в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что такие люди, как Джон Маккейн, «живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее».

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка