Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора ДжонаМаккейна
Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.
Джон Маккейн был активным критиком президента России Владимира Путина. Ему принадлежит фраза, что Путин представляет большую опасность для мира, чем ИГИЛ*. А в январе 2017 года, будучи гостем программы «Немцова.Интервью» на Дойче Велле, Маккейн назвал российского президента «убийцей». Путин в ответ в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что такие люди, как Джон Маккейн, «живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее».
*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии2
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opiatnovyi63 26 августа 2018 | 17:12
Маккейн насчёт нашего Карантина оказался прав!
vasyakirin 26 августа 2018 | 17:17
Джон Маккейн был активным критиком президента России Владимира Путина. Ему принадлежит фраза, что Путин представляет большую опасность для мира, чем ИГИЛ,
Не Новичек, не полоний, ну и фантазия у нашего лидера!