В подмосковном Королёве пока не удается потушить пожар в семиэтажном жилом доме

Через девять часов огонь удалось локализовать, но ликвидировать открытые очаги горения пока не получается. В квартирах сложная планировка, два этажа и мансарды.

Пожарные контролируют ситуацию на месте пожара в Королеве, сообщил заместитель начальника Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

Всего в доме проживают более 200 человек. Пострадавших нет. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения в находящемся поблизости Доме культуры.