В подмосковном Королёве пока не удается потушить пожар в семиэтажном жилом доме
Через девять часов огонь удалось локализовать, но ликвидировать открытые очаги горения пока не получается. В квартирах сложная планировка, два этажа и мансарды.
Пожарные контролируют ситуацию на месте пожара в Королеве, сообщил заместитель начальника Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.
Всего в доме проживают более 200 человек. Пострадавших нет. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения в находящемся поблизости Доме культуры.
Комментарии1
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zemljanka 26 августа 2018 | 17:20
Все живы, и слава Богу.