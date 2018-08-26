В России продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста
В частности, в Комсомольске-на-Амуре состоялась акция под названием «Позорный полк».
Участники акции, организатором которой стало движение «Сила народа» устроили шествие с портретами депутатов «Единой России», которые проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Протестующие призвали не поддерживать партию власти.
Депутат гордумы Олег Паньков у себя во «ВКонтакте» написал, что администрация города не согласовала заявленный сначала маршрут, а затем предложила заменить и альтернативный под тем предлогом, что на Октябрьском проспекте возникла аварийная ситуация, которую нужно устранить. По словам депутата, в итоге про проспекту все же прошли около сотни протестующих, но не по проезжей части, а по тротуару.
Акции против пенсионной реформы намечены и в других городах, в частности, в Ханты-Мансийске и в Саратове.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zemljanka 26 августа 2018 | 17:06
Молодцы!
banyi3 26 августа 2018 | 17:06
Сколько придурков было на марше миллионов? (скромный вопрос)
alex_d 26 августа 2018 | 17:17
banyi3: написано же - сто. в реальности, значит, штук двадцать местных хипстеров...
m_doc 26 августа 2018 | 17:17
banyi3: Эховцы и впрямь готовы любых полоумных пиарить, лишь бы "долой". Всеядные дебилы.