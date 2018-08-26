В России продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста

В частности, в Комсомольске-на-Амуре состоялась акция под названием «Позорный полк».

Участники акции, организатором которой стало движение «Сила народа» устроили шествие с портретами депутатов «Единой России», которые проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Протестующие призвали не поддерживать партию власти.

Депутат гордумы Олег Паньков у себя во «ВКонтакте» написал, что администрация города не согласовала заявленный сначала маршрут, а затем предложила заменить и альтернативный под тем предлогом, что на Октябрьском проспекте возникла аварийная ситуация, которую нужно устранить. По словам депутата, в итоге про проспекту все же прошли около сотни протестующих, но не по проезжей части, а по тротуару.

Акции против пенсионной реформы намечены и в других городах, в частности, в Ханты-Мансийске и в Саратове.