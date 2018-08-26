В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за наступающей жары
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. В начале недели осадков не будет, а температура поднимется до 29 градусов. В столичном регионе ожидается повышенная пожароопасность. Жаркая погода сохранится всю следующую неделю.
Комментарии1
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abuvgrobu 26 августа 2018 | 16:50
А как-то уже осени хочется.. Настобебенила уже эта "жаркая погода"..