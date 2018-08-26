Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора ДжонаМаккейна

Об этом сообщает СNN со ссылкой на друзей семьи Маккейна. Сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично заявлял, что не хочет видеть его на своих похоронах. При этом на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-ст. и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах в 2008 году. Им предложили выступить с речью.

Джон Маккейн умер накануне. Ему был 81 год. Похороны пройдут в городе Аннаполис, в Мэриленде.