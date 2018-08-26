Координатор Левого фронта Сергей Удальцов снова госпитализирован
Он был доставлен в больницу из спецприемника. Об этом Интерфаксу сообщила жена политика, Анастасия. Подробности о состоянии мужа ей неизвестны, так как его будет разрешено навестить после 16-ти часов. Сергей Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток по обвинению в повторном нарушении организации митингов. После ареста он объявил сухую голодовку и на 5-й день был доставлен в больницу. Там он продолжил свою акцию, и на следующий день его вернули в спецприемник.
Комментарии3
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banyi3 26 августа 2018 | 16:59
Когда все придурки подохнут (желательно добровольно) и останутся 100-200млн самодостаточных челов, всё будет хорошо )
vlad591 26 августа 2018 | 17:01
banyi3: banyi3: Пустые мечты! Ты-то собрался жить!
banyi3 26 августа 2018 | 17:08
vlad591: Я же не придурок, мне жить положено ))))