В Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Позорный полк» против повышения пенсионного возраста
Организатором акции стало движение «Сила народа». Участники прошли с портретами депутатов «Единой России», которые проголосовали в первом чтении за законопроект пенсионной реформы, сообщает сообщество Komsagram в ВКонтакте. На акции люди требовали отставки правительства.
В конце шествия участники выбросили портреты единороссов в импровизированное «мусорное ведро».
Комментарии10
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merelymy 26 августа 2018 | 16:37
Вот она настоящая де..мо кратия.
m_doc 26 августа 2018 | 16:43
Сила Народа
Сообщество Сила Народа посвящено Православию и призвано Поведать Людям Мидгард Земли о Рассвете и Начале Дня Сварога. Быть Добру !
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Понятно. Очередная шобла очередных придурков.
tv_victim 26 августа 2018 | 16:43
Красиво!
roony 26 августа 2018 | 16:44
А где казаки с нагайками ?
Где наконец Росгвардия , им за что деньги платят ?
Опять придется ФСБ-шникам вылавливать организаторов и сажать всех за решетку ...
Но молодцы конечно , особенно с "люстрацией" едросов ...
То то я смотрю Медведев где-то прячется.
balamuto 26 августа 2018 | 17:01
roony: Слышь дебил..
В списке «Единой России» на муниципальных выборах в республике Алтай нашли 55 бывших уголовников и рецидивистов.
Партия «Единая Россия» выдвинула список претендентов на муниципальных выборах в республике Алтай. Журналистам удалось выяснить, что целый ряд кандидатов имеют, мягко говоря, подмоченную репутацию.
Как сообщает портал Una Cultura, 55 кандидатов из предложенного единороссами списка оказались ранее судимы. Причем проблемы с законом у некоторых были весьма серьезные, а другие привлекались к уголовной ответственности несколько раз.
Среди наиболее часто встречающихся статей – кражи и другие имущественные преступления, а также хулиганство. Однако встречаются и более серьезные дела об изнасиловании и организации преступного сообщества. Имеется даже «экзотическое» разбирательство об угоне воздушного судна, водного или железнодорожного транспорта.
Чемпионом по проблемам с законом среди предложенных кандидатов стал Амыр Калташев, который имеет сразу пять судимостей, из которых три непогашенные. Его привлекали за кражи, незаконное вторжение в жилище и преступление, связанное с наркотиками.
Некоторые из ранее судимых кандидатов претендуют на выборные должности не в первый раз. Например, ранее судимый за хулиганство Никита Санин ранее возглавлял Улаганский район республики. По этой же статье привлекался и спикер райсовета Евгений Чильчинов..
Хавай..чмошник свою едросню.
abuvgrobu 26 августа 2018 | 16:48
Вот это правильная, хорошая и полезная акция. В отличие от вчерашнего кривляния гозманов с плакатиками..
cromwel 26 августа 2018 | 16:50
Как это гэбня проморгало такое? Непорядок. Виновные должны понести ответственность. Все подобные акции должны проходить только под кукловодством КПРФ.
demosua 26 августа 2018 | 16:50
название понравилось...
neon001 26 августа 2018 | 16:58
более-менее понятно, как фсб контролирует протест в регионах. не удивлюсь, если какой-то фсб-шник выдумал эту организацию по пьяни в бане. озлобленный дурак - все равно дурак и потому он вступает в "силу народа".
yralez 26 августа 2018 | 17:01
БРАВО !.
БИС !.