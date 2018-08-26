В подмосковном Королёве пока не удается потушить пожар в семиэтажном жилом доме

Через девять часов огонь удалось локализовать, но ликвидировать открытые очаги горения пока не получается. В квартирах сложная планировка, два этажа и мансарды. В тушении пожара участвовал вертолет МЧС. Общая площадь пожара превышает триста кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в доме живет около двухсот человек, в том числе, местные депутаты. Большинство из них эвакуировалось самостоятельно.