В подмосковном Королёве пока не удается потушить пожар в семиэтажном жилом доме
Через девять часов огонь удалось локализовать, но ликвидировать открытые очаги горения пока не получается. В квартирах сложная планировка, два этажа и мансарды. В тушении пожара участвовал вертолет МЧС. Общая площадь пожара превышает триста кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в доме живет около двухсот человек, в том числе, местные депутаты. Большинство из них эвакуировалось самостоятельно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 26 августа 2018 | 16:52
"В тушении пожара участвовал вертолет МЧС."
Что толку?
aallttoo 26 августа 2018 | 17:08
9 часов не суметь потушить семиэтажный дом..
профи, чёужтут.