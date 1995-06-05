Алексея Навального завтра будут судить за участие в митинге 28 января
Политика Алексея Навального завтра будут судить за участие в митинге 28 января. Об этом оппозиционер написал у себя в блоге. По его мнению, задержание было нужно властям для того, чтобы помешать готовить акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Навальный отметил, что обычно полиция задерживала его накануне демонстраций, а сейчас – за две недели. Он объяснил это тем, что Кремль переживает из-за грядущего митинга.
Как утверждает Навальный, в полиции ему сказали, что всё время с 28 января разыскивали его, но не могли найти.
Комментарии24
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tv_victim 26 августа 2018 | 16:09
Ему все как с гуся вода. Ценный агент, фигли..... А вот недоумки, которые ведутся на его утвержденные товарищем майором призывы - могут реально получить сроки!
rihard 26 августа 2018 | 16:18
tv_victim: Доказательства какие, что Навальный — агент? В одном кабинете находились, когда указания давали?
dataan 26 августа 2018 | 16:31
Ну может в этот раз этого попа Гапона настигнет справедливая кара.
vezdehod 26 августа 2018 | 16:41
dataan:
Ну может в этот раз этого попа Гапона настигнет справедливая кара.
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Бы имеешь ввиду кремлёвского Плешивого - так он, пока на свободе.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 17:01
dataan: Воровская власть вконец опупела!
nasar2 26 августа 2018 | 17:15
dataan: А ты сволочь хочешь чтоб пенсию отобрали?
vezdehod 26 августа 2018 | 16:39
А, может быть за предстоящее 9 сентября - так будет, гораздо. точнее.
drgonish 26 августа 2018 | 16:39
rihard:
[Доказательства какие, что Навальный — агент? ]
Извините, Дидану три года дали за одиночные пикеты, а Алешка за гораздо большее и частое 20 суток получает. У вас не возникает никаких вопросов?
rihard 26 августа 2018 | 16:52
drgonish: Не возникает— потому властям выгоднее сажать его каждый раз на тридцать суток, чем создавать мученика с многолетним сроком.
irdo 26 августа 2018 | 17:00
rihard:
Не возникает— потому властям выгоднее сажать его каждый раз на тридцать суток, чем создавать мученика с многолетним сроком.
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А Удальцов?
grishakras 26 августа 2018 | 16:11
Власть - сборище мелких жуликов, которые пользуются своей безнаказанностью. В любом приличном обществе мелкие жулики никогда не входят во власть . Потому , что они во первых жулики, а во вторых - мелкие.
norgemann 26 августа 2018 | 16:27
grishakras: Нифигасе себе, "мелкие жулики"! Ограбили всех россиян на сотни миллиардов долларов и продолжают дальше грабить во все увеличивающимся масштабе.
drgonish 26 августа 2018 | 16:43
norgemann:
На сотни миллиардов долларов кинули своих вкладчиков швейцарские банки. А россияне эти же деньги сами выводят из страны, покупая ай-фоны, мерседесы и прочие стеклянные бусы.
abidas 26 августа 2018 | 16:55
drgonish: "А россияне эти же деньги сами выводят из страны, покупая ай-фоны, мерседесы и прочие стеклянные бусы".
Уж больно высокотехнологичные эти ваши "стеклянные бусы"
Сами то, свои посты пальцем набираете на отечественном компе
али как ?
niknov 26 августа 2018 | 16:16
Что хотят, то творят, а народ зомбоящик смотрит.
idruker 26 августа 2018 | 16:26
Гы:) найти не могли. Навальный был в бегах, два раза по одному адресу не ночевал, менял внешность, прятался в шалаше на Разливе. Вот же шакалы без чести, хоть и в погонах
sklar39 26 августа 2018 | 16:32
Закроют минимум на месяц - российские пенсионеры могут в это время спокойно танцевать и путешествовать.
y20160414 26 августа 2018 | 16:35
«в полиции ему сказали, что всё время с 28 января разыскивали его, но не могли найти»
Копию постановления о розыске в студию, а то врать полицаи весьма горазды.
stas12006 26 августа 2018 | 16:37
срок давности по закону 3 месяца вроде?
но кого интересуют какие-то там законы?
salut__521 26 августа 2018 | 16:38
//в полиции ему сказали, что всё время с 28 января разыскивали его, но не могли найти.//
Ищет Росгвардия,
Ищет полиция,
Ищут бастрыкинцы
В нашей столице,
Ищут полгода,
Не могут найти
Парня какого-то
Лет сорока...
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "путинкапут" на груди у него...
rufat 26 августа 2018 | 16:50
Надо его судить еще за то,что он 2 раза опоздал в детский сад и 3 раза прогулял уроки в школе лет 30 назад
cromwel 26 августа 2018 | 16:52
Навальный молодец. Никакой он конечно не агент. Вот Удальцов- дело другое.
abidas 26 августа 2018 | 17:02
Это просто "честный" ответ на его прямой вопрос
про дорогие картошечку и лучок для гвардейцев
addi 26 августа 2018 | 17:21
Кто-нибудь видел в "Их разыскивает полиция" фамилию А.Навального ? Не хватило
ума, чтобы придумать иную чушь ? Или времени, ведь "неожиданно" столкнулись своими
толоконными лбами с лбом А.Н. ....