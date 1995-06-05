Политика Алексея Навального завтра будут судить за участие в митинге 28 января. Об этом оппозиционер написал у себя в блоге. По его мнению, задержание было нужно властям для того, чтобы помешать готовить акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Навальный отметил, что обычно полиция задерживала его накануне демонстраций, а сейчас – за две недели. Он объяснил это тем, что Кремль переживает из-за грядущего митинга.

Как утверждает Навальный, в полиции ему сказали, что всё время с 28 января разыскивали его, но не могли найти.