Сергей Удальцов вновь госпитализирован из спецприемника
Оппозиционер с середины августа держит голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста.
Сергей Удальцов был доставлен в больницу сегодня около 11 утра. Об этом «Интерфаксу» рассказала его жена Анастасия. При этом она отметила, что подробности о состоянии здоровья мужа пока неизвестны, поскольку посетить его в больнице разрешат лишь после 16:00.
Активист с 14 августа отбывает назначенные судом 30 суток ареста по статье о повторном нарушении при организации митингов. Поводом для наказания послужила несогласованная акция против повышения пенсионного возраста.
После ареста Удальцов начал сухую голодовку. Спустя пять дней его госпитализировали с диагнозом «обезвоживание». По словам членов ОНК, активист также жаловался на боли в почках. В больнице он продолжил голодать. На следующий день координатора «Левого фронта» вернули обратно в спецприемник.
Ранее защитники Удальцова заявили, что собираются подавать иск в ЕСПЧ в связи с арестом оппозиционера.
Комментарии3
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drgonish 26 августа 2018 | 16:31
[ Ранее защитники Удальцова заявили, что собираются подавать иск в ЕСПЧ...]
Кто бы сомневался, что на этом, проверенном уже деле, будет попытка заработать денег.
Честно говоря, всегда считал Серегу идейным гражданином, за что как оппозиционера его уважал. Но, вдруг он какбэ по-глупости попадается и по кальке начинает голодовку. Или головодку.... Честно говоря, пошловато все это уже выглядит.....
vezdehod 26 августа 2018 | 16:37
Кончай Удальцов заниматься мутотой и бери пример с Алексея Навального - на хрена доставлять удовольствие Вертухаям своей голодовкой.
roony 26 августа 2018 | 16:36
Всем мужикам предпенсионного возраста собраться на Красной площади в количестве 500 тысяч человек и сказать хором - Удальцев - наш Президент !