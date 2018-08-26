Сергей Удальцов вновь госпитализирован из спецприемника

Оппозиционер с середины августа держит голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

Сергей Удальцов был доставлен в больницу сегодня около 11 утра. Об этом «Интерфаксу» рассказала его жена Анастасия. При этом она отметила, что подробности о состоянии здоровья мужа пока неизвестны, поскольку посетить его в больнице разрешат лишь после 16:00.

Активист с 14 августа отбывает назначенные судом 30 суток ареста по статье о повторном нарушении при организации митингов. Поводом для наказания послужила несогласованная акция против повышения пенсионного возраста.

После ареста Удальцов начал сухую голодовку. Спустя пять дней его госпитализировали с диагнозом «обезвоживание». По словам членов ОНК, активист также жаловался на боли в почках. В больнице он продолжил голодать. На следующий день координатора «Левого фронта» вернули обратно в спецприемник.

Ранее защитники Удальцова заявили, что собираются подавать иск в ЕСПЧ в связи с арестом оппозиционера.