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16:00, 26 августа 2018

В подмосковном Королёве продолжают тушить крышу многоэтажного дома

По некоторым данным, причиной огня стало короткое замыкание. Информации о пострадавших нет. Все жильцы были эвакуированы. Всего в доме проживают более двухсот человек. По данным телеканала «Москва-24», среди них – и местные депутаты. О сложностях борьбы с огнем рассказал руководитель сил МЧС Алексей Логинов: в квартирах сложная планировка, квартиры двухуровневые. Для тушения привлечены силы сопредельных районов. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения в ближайшем доме культуры.

Комментарии

2

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polba 26 августа 2018 | 16:18

А вот мне интересно, почему Эхо упорно помалкивает о другом пожаре - в кабинете Э.Набиулиной.... Там говорят сгорели "очень важные" документики. Да и саму Эльвирочку никто на видал уже несколько дней.

anemon 26 августа 2018 | 16:51

polba: Почему это портянок взволновало - не понятно.

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