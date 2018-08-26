В подмосковном Королёве продолжают тушить крышу многоэтажного дома

По некоторым данным, причиной огня стало короткое замыкание. Информации о пострадавших нет. Все жильцы были эвакуированы. Всего в доме проживают более двухсот человек. По данным телеканала «Москва-24», среди них – и местные депутаты. О сложностях борьбы с огнем рассказал руководитель сил МЧС Алексей Логинов: в квартирах сложная планировка, квартиры двухуровневые. Для тушения привлечены силы сопредельных районов. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения в ближайшем доме культуры.