Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку
Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», за это проголосовал парламент страны. Теперь, по закону, у президента есть три месяца, чтобы найти замену чиновнику. Ранее в отставку также был отправлен министр труда. Это происходит на фоне экономического кризиса и массовых акций протеста, которые недавно прокатились по стране.
В начале месяца курс национальной валюты по отношению к доллару на «черном рынке» вырос до рекордных 120-ти тысяч. Ситуацию усугубляют санкции, которые в отношении Тегерана ввел Вашингтон.
Комментарии1
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abuvgrobu 26 августа 2018 | 15:44
У нас ситуация схожая. Когда полетят наши министры труда, экономики и прочая ?.. Кстати, главный министр Димка нашелся ай нет ?.. А то как же страна без его "руководства"-то ?..