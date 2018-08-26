Россия увеличивает золотой запас, чтобы защититься от долларовых санкций

О стратегии Кремля пишет немецкая газета Вельт. Издание называет это частью «плана Путина» и считает, что Москва не надеется на нормализацию отношений с Западом. По данным газеты, за 10 лет Россия увеличила добычу драгоценных металлов более, чем в 4 раза. В последнее время страна обогнала Китай и имеет 5-е по величине мировые золотые резервы.

Ранее Bloomberg сообщил, что Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года.