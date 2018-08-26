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15:30, 26 августа 2018

Россия увеличивает золотой запас, чтобы защититься от долларовых санкций

О стратегии Кремля пишет немецкая газета Вельт. Издание называет это частью «плана Путина» и считает, что Москва не надеется на нормализацию отношений с Западом. По данным газеты, за 10 лет Россия увеличила добычу драгоценных металлов более, чем в 4 раза. В последнее время страна обогнала Китай и имеет 5-е по величине мировые золотые резервы.

Ранее Bloomberg сообщил, что Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года.

Комментарии

20

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neon001 26 августа 2018 | 15:35

то есть курс рубля должен пойти вверх?

tvitov66 26 августа 2018 | 15:36

neon001: то есть нацЛидер желает оттянуть конец

skif_05 26 августа 2018 | 15:43

tvitov66:
Нац лидер видимо желает, чтобы американцы и их союзники заморили 100 млн. россиян голодом.
Неужели и после того как 100 млн вымрут, россияне и дальше будут противостоять демократии и западным ценностям?

novirusic 26 августа 2018 | 15:48

skif_05: Дружочек, что значит "заморили россиян голодом"?
Ты считаешь россиян тбезголовыыми и безрукими идиотакми, которые не могут сами себя прокормить?
Россияне не могут без подкормки Запада?
Какой же ты гнусный русофоб.
За что ты так презираешь россиян?

navsegda 26 августа 2018 | 15:52

novirusic: Видно ты не жил в начале 90-х , а я помню пустые полки в магазинах

tv_victim 26 августа 2018 | 15:38

neon001: В Центробанке вместо падения практикуется понятие "отрицательный рост". Так что рост будет, хоть и отрицательный.

skif_05 26 августа 2018 | 15:46

tv_victim:
Интересно, кто первым начнет пухнуть от голода, ватники или либералы?
Судя по тому, что либералы гораздо более недовольны преступным режимом, их материальное положение существенно хуже чем у ватного населения. Поэтому либералы вымрут первыми.

novirusic 26 августа 2018 | 15:53

tv_victim: 1700 тонн золота это ничтожная величина, где-то 25 миллиардов долларов, да и резерв это низколиквидный.
Любая попытка реализовать его в более -менее значительных объемах приводит к снижению цены и большим убыткам.

alexsokol777 26 августа 2018 | 15:44

neon001: то есть курс рубля должен пойти вверх?
---

Зачем ?????

:))))))
Ты о своей гривне переживай, которая с помощью запада и бещ санкций рухнула в 2 раза сильнее рубля.

alexsokol777 26 августа 2018 | 15:35

Россия - это не генетические рабы и жополизы, как в бандеростане, грузии, недостранах балтии и прочих израилях.

skif_05 26 августа 2018 | 15:39

alexsokol777:
От небесной (американской) кары России не спастись. В России будет мор и голод. Вымрут десятки миллионов россиян, если россияне не образумятся, и не изберут демократическую проамериканскую власть.
Если Путин не уйдет, то голодомор в России, устроенный цивилизованным сообществом будет на совести Путина и его 86% прихвостней.

edyunia 26 августа 2018 | 15:45

skif_05: \\голодомор в России, устроенный цивилизованным сообществом будет на совести Путина и его 86% прихвостней.\\
Цивилизованное общество поменяло бы продукты питания на золотой запас, не думаю этого захочет путин, - бабы холопов ещё нарожают.

skif_05 26 августа 2018 | 15:51

edyunia:
С другой стороны цивилизованному миру выгодно, заморить голодом ватное население.
Но с другой стороны, первыми вымрет либеральное меньшинство. Оно и здоровьем слабее, и материально кратно уступает населению ватному. Иначе бы не либеральное меньшинство ходило на митинги протеста, а ватное большинство.

alexsokol777 26 августа 2018 | 15:46

skif_05:

:)))))

Пока что нищета и разруха в бандеростане, но ты помечтай, селюк думкой богатеет.
:)))

Ты и тебе подобные жополизы по дурости ещё и радуются, что выбрали нового хозяина, который якобы сильнее прежнего.
Недоумок, паны дерутся, а хрлопов чубы трещат.

tvitov66 26 августа 2018 | 15:39

alexsokol777: если у атамана будет больше золотого запаса то ты будешь жить лучше? Нет, это его друзья-кооператоры будут жить лучше, а нас ещё больше обложат налогами и поднимут ЖКХ

alexsokol777 26 августа 2018 | 15:53

tvitov66:

Атаманы, махновцы, петлюровцы, бандеры, коломойские, плтрошенки поиходят и уходят, а России более 1000 лет.
Когда русские строили железные дороги, пароходы и крейсера, туповатые америкосы ещё не создали свою империю.

Пока что нищета и безнадёга в бандеростане, а в России уровень жизни в разы выше.

edyunia 26 августа 2018 | 15:40

alexsokol777: \\Россия - это не генетические рабы и жополизы\\
Странное прочтение новости о золотом запасе.

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slawa1940 26 августа 2018 | 15:41

Этим "защититься" не получится - больше метала, ниже цена. Может помочь - только Свобода и Демократия.

askol2016 26 августа 2018 | 15:51

А за импорт будем расплачиваться золотом? Это сколько же потребуется самолетов, поездов и кораблей для перевозки золота?

spbdweller 26 августа 2018 | 15:52

Москва не надеется на нормализацию отношений с Западом
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Из золота не сделать станки и турбины. Я думаю, они просто собираются его украсть.

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