Российское Минобороны считает, что в ближайшие двое суток в Сирии будет инсценирована химическая атака
При ударе, который якобы нанесут по населенному пункту Кафер-Зайта, используют реактивные снаряды с хлором. Военные утверждают, что группа жителей готовится для участия в постановочном оказании помощи и съемке видеосюжетов для ближневосточных и англоязычных СМИ.
Химическая атака, по версии Минобороны, станет предлогом для нового удара США и их союзников по правительственным объектам.
Комментарии8
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sokal123 26 августа 2018 | 15:34
Все то же так считают ,ибо знают вождя.
tvitov66 26 августа 2018 | 15:50
sokal123: а чего ещё ждать от мелкого гопника?
abuvgrobu 26 августа 2018 | 15:41
Можете как-то противостоять ? Так делайте. А что, как курицы, бегать и заполошно верещать-то ?..
edyunia 26 августа 2018 | 15:49
abuvgrobu: \\Можете как-то противостоять ?\\
Скорее всего только раком.
ura_123 26 августа 2018 | 15:43
Именно двое суток! Не трое,четверо или прямо сейчас. Самолёты заправлены,реактивные снаряды с хлором на пилонах,Канашенков анонсировал...
banyi3 26 августа 2018 | 15:46
И зачем?
banyi3 26 августа 2018 | 15:49
banyi3: Ведь по РФ попасть могут и понеслось? Зачем? Я то может и понимаю....
elenaj1959 26 августа 2018 | 15:49
Они точно знают, о чем говорят :))