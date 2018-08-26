Российское Минобороны считает, что в ближайшие двое суток в Сирии будет инсценирована химическая атака

При ударе, который якобы нанесут по населенному пункту Кафер-Зайта, используют реактивные снаряды с хлором. Военные утверждают, что группа жителей готовится для участия в постановочном оказании помощи и съемке видеосюжетов для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Химическая атака, по версии Минобороны, станет предлогом для нового удара США и их союзников по правительственным объектам.