Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован в больницу из спецприемника

Он был осужден на тридцать суток ареста по административному делу о нарушении порядка проведения митинга. В заключении оппозиционер объявил сухую голодовку «против судебного беспредела и повышения пенсионного возраста». Впервые он попал в больницу на 5-й день отказа от пищи. После возвращения в спецприемник Удальцов продолжил голодовку.

По словам его жены Анастасии, посетить мужа в медучреждении разрешат в ближайшие часы.