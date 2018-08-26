Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован в больницу из спецприемника
Он был осужден на тридцать суток ареста по административному делу о нарушении порядка проведения митинга. В заключении оппозиционер объявил сухую голодовку «против судебного беспредела и повышения пенсионного возраста». Впервые он попал в больницу на 5-й день отказа от пищи. После возвращения в спецприемник Удальцов продолжил голодовку.
По словам его жены Анастасии, посетить мужа в медучреждении разрешат в ближайшие часы.
Комментарии6
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skif_05 26 августа 2018 | 15:34
Удальцов доходяга какой-то. Вона Сенцов 200 дней голодает, а здоровье только крепчает.
parasuk_ 26 августа 2018 | 15:36
Удальцов настоящий революционер, не то, что дырявый стукачок навальный. Свободу удальцову!
captainobvious 26 августа 2018 | 15:38
Серёга, ну что ты, в самом деле, как маленький??! вон, бери пример с Сенцова, тот уже благополучно разменял вторую сотню дней голодовки, а всё ещё бодрячком, выглядит лучше, чем в день ареста )))
vladislav 26 августа 2018 | 15:43
captainobvious: Что, правда портянки не знают разницы между голодовкой и СУХОЙ голодовкой??
captainobvious 26 августа 2018 | 15:51
vladislav: разница очевидна: сухая голодовка - это серьезно, а "голодовка" - т.н. оздоровительная процедура
abuvgrobu 26 августа 2018 | 15:39
Каждый развлекается, как может.. "Новость" неинтересны..